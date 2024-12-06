Что подарить подруге на Новый год: идеальные варианты, которые понравятся

Мы привыкли дарить подарки не только на Николая, но и на Новый год. В период праздников хочется радовать близких замечательными сюрпризами, поэтому мы охотно погружаемся в магическую атмосферу и выбираем для родных что-то приятное, чтобы их поразить. Иногда идей мало, даже для людей, которых мы хорошо знаем, поэтому советуем воспользоваться советами, которые помогут выбрать идеальный подарок для подруги.

До Нового года осталось еще достаточно времени, чтобы выбрать стильный и интересный подарок, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу стилистки Yliko. Она рассказала несколько идей подарков, которые касаются моды, beauty и чего-то особенного.

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Представленный диапазон подарков точно найдет отклик у каждой подруги, поскольку выбрать точно будет из чего. Важно лишь ориентироваться на предпочтения вашего близкого человека.

Модные аксессуары

Отличным подарком на Новый год считается красивая и оригинальная сумка. Советуем выбрать классический цвет, который подойдет ко всему. Также обратите внимание на стильный шарф из натуральной ткани – шерсти или кашемира. Не лишней будет бижутерия или украшения. Приобретите минималистичный кулон, серьги или браслет.



Красивые подарки на Новый год 2025 / Фото Pinterest

Косметика и уход

Девушки любят косметику, поэтому рекомендуем приобрести на новогодний подарок помаду, тушь или палитру теней. Пригодится ароматный крем для рук или набор уходовых средств для зимы. Не легкой задачей является выбор духов, поэтому лучше сосредоточить свое внимание на универсальном аромате.



Стильные подарки на Новый год 2025 / Фото Pinterest

Для атмосферы

Выбирайте на Новый год аромасвечу с нотками ванили, корицы или цитрусовых для зимнего настроения. Также хорошим подарком станет книга о моде, стиле или саморазвитии. Идеально подойдет для тех, кто любит читать. А еще можно подарить керамическую посуду – стильную чашку или набор тарелок.



Красивые подарки на Новый год 2025 / Фото Pinterest

Стильный текстиль

Зимой идеальным подарком для девушки станет плед в базовом цвете или красивые теплые тапки с модным декором.



Стильные подарки на Новый год 2025 / Фото Pinterest

Личное и уникальное

Не лишним будет такой подарок, как блокнот или планер для планирования дел. А еще интересным подарком на Новый год станет сумка-шопер с инициалами подруги или особым принтом.



Красивые подарки на Новый год 2025 / Фото Pinterest