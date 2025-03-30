Какие подарки нельзя принимать от невестки: обратите на это внимание

Почему-то между свекровью и невесткой часто бывают не совсем простые отношения, поэтому бытуют определенные правила относительно того, какие подарки принимать от мамы мужа не стоит. По народным поверьям, от некоторых подарков лучше отказаться, поскольку они имеют негативное значение.

Верить ли в то, что презент принесет в жизнь неприятности – личное дело каждого, однако если вы все же верите в приметы, то от них лучше отказаться, пишет 24 Канал.

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Острые предметы

Не стоит от свекрови принимать в подарок острые предметы (ножи, ножницы и иглы). Считается, что острые предметы могут принести в жизнь ссоры и плохую энергетику.

Шарф

По народным приметам стоит отказаться от шарфа, поскольку после такого подарка у девушки могут быть определенные проблемы с окружающими. Шерстяные вещи могут привести к измене и неверности мужа.

Зеркало

По поверьям, зеркало имеет очень сильную энергетику и может переносить негативную энергию из одной семьи в другую и даже украсть молодость и счастье.



Невестке нельзя принимать в подарок зеркало / Фото Pexels

Платок и полотенце

Эти вещи символизируют слезы и разлуку, а платок связан с трауром и похоронными обрядами. Его должен человек купить самостоятельно.

Подержанные вещи

В чужих вещах содержится энергетика людей, поэтому ее можно перенять на себя. Если же свекровь отдает невестке свои вещи, то передаст с этой одеждой свой характер.

Жемчужины

Говорят, что жемчуг – это слезы русалки, поэтому по поверью такие украшения приносят жизненные трудности, печаль и слезы.

Существуют приметы, согласно которым не стоит дарить на День рождения определенные вещи. Больше о них рассказали в нашем материале.

Пустой кошелек

Подаренный кошелек без денег – это плохой знак. Такой подарок впоследствии может принести финансовые проблемы и бедность.

Крест

Свекровь может подарить невестке нательный крестик, но такую вещь нельзя принимать, поскольку семью будут преследовать проблемы, от которых будет трудно избавиться.