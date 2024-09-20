Какую одежду можно подарить мужчине на День рождения: 5 топовых вариантов

Найти желаемый подарок для мужчины – дело не из легких. Одежда считается довольно практичным подарком, поэтому женщины часто выбирают определенные элементы гардероба. Мы нашли 5 самых популярных вариантов подарка, которые понравятся вашему мужчине.

Подаренная вещь на День рождения обязательно должна принести пользу, поэтому важно выбрать то, что больше всего нравится мужчине и отталкиваться от его вкусов и предпочтений, пишет Lady 24.

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Особое внимание обратите на размер. Важно купить или заказать наряд правильного размера, чтобы вещь хорошо сидела и не была слишком маленькой или слишком большой.

Чтобы не прогадать, ориентируйтесь на классические цвета, которые считаются определенной базой – это черный, серый, коричневый или белый. От ярких цветов лучше отказаться, поскольку здесь будет трудно угадать, что именно подойдет вашему избраннику. Нейтральные цвета станут выигрышным вариантом, поэтому обращайте внимание именно на них.

Поло или футболка

Мужчинам особенно хорошо подходят базовые футболки с удлиненным рукавом из плотного материала или футболки поло с воротничком. Это могут быть классические варианты или же брендовые Ralph Lauren или U.S. Polo Assn. Футболку в осеннюю пору мужчины смогут носить с рубашкой или бомбером.

Свитшот или худи

В холодное время не обойтись без теплого свитшота или худи. Выбирайте натуральный материал – хлопок или шерсть, но в классическом цвете без каких-либо рисунков и наклеек.

Кроссовки

С обувью дело может быть несколько сложнее в выборе, но здесь стоит ориентироваться на предпочтения мужчины и те модели, которые ему нравятся. Если знаете, что любит ваш партнер, то кроссовки в черном или белом цвете станут отличным подарком на День рождения.

Ремень

Качественный кожаный ремень будет очень уместным и нужным подарком для мужчины, которым он будет пользоваться ежедневно. Можете выбирать между классическим ремнем к брюкам и между повседневным к джинсам. Здесь уже больше ориентируйтесь на свой бюджет.

Шапку и перчатки

Для холодного времени года шерстяная шапка и кожаные перчатки станут отличным подарком. Шапку можно подобрать под цвет сезонной куртки или выбрать классический черный вариант.