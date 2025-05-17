Как долго на самом деле можно носить гель-лак на ногтях: ответ вас шокирует

Многие женщины выбирают именно гель-лак в качестве покрытия для ногтей. Это и не удивительно. Ведь это очень удобный и долговечный вариант.

Некоторые носят гель-лак месяц и больше. А кто-то переделывает покрытие раз в 1 – 1,5 недели. На самом деле оба эти варианта могут быть вредными для ногтей, пишет 24 Канал.

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Сколько можно носить гель на ногтях

Оптимальное время носки геля на ногтях – 2-3 недели. Если делать маникюр быстрее, можно повредить ногтевую пластину из-за постоянного агрессивного воздействия.

А вот, если "перенашивать" гель, состояние ногтей так же ухудшается. Дело в том, что покрытие "давит" на пластину с краю и, из-за этого, могут возникать трещины.



Когда надо снимать покрытие с ногтей / Фото Unsplash

Как факторы влияют на стойкость гель-лака:

качество материалов;

правильная подготовка ногтей к покрытию;

техника нанесения геля;

состояние ногтей.

В то же время стоит помнить, что все индивидуально. Есть признаки, которые явно указывают на то, что вам нужно снять гель-лак внепланово:

покрытие отросло на 2-3 миллиметра;

вы увидели трещину или скол;

покрытие отслоилось возле кутикулы.



Можно ли носить гель-лак на ногтях месяц / Фото Unsplash

Обратите внимание! Снимать покрытие в домашних условиях не стоит. Лучше обратиться к мастеру и не заниматься самодеятельностью. Ведь вы рискуете повредить ногти.