Укр Рус
Lady Советы для Lady Как долго на самом деле можно носить гель-лак на ногтях: ответ вас шокирует
17 мая, 10:30
2

Как долго на самом деле можно носить гель-лак на ногтях: ответ вас шокирует

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Оптимальное время носки гель-лака на ногтях 2-3 недели, во избежание повреждения ногтевой пластины.
  • Снимать гель-лак лучше у мастера, чтобы не повредить ноготь.

Многие женщины выбирают именно гель-лак в качестве покрытия для ногтей. Это и не удивительно. Ведь это очень удобный и долговечный вариант.

Некоторые носят гель-лак месяц и больше. А кто-то переделывает покрытие раз в 1 – 1,5 недели. На самом деле оба эти варианта могут быть вредными для ногтей, пишет 24 Канал.

Читайте также Самый трендовый цвет педикюра: не пропустите хит этого лета

Сколько можно носить гель на ногтях

Оптимальное время носки геля на ногтях – 2-3 недели. Если делать маникюр быстрее, можно повредить ногтевую пластину из-за постоянного агрессивного воздействия.

А вот, если "перенашивать" гель, состояние ногтей так же ухудшается. Дело в том, что покрытие "давит" на пластину с краю и, из-за этого, могут возникать трещины.


Когда надо снимать покрытие с ногтей / Фото Unsplash

Как факторы влияют на стойкость гель-лака:

  • качество материалов;
  • правильная подготовка ногтей к покрытию;
  • техника нанесения геля;
  • состояние ногтей.

В то же время стоит помнить, что все индивидуально. Есть признаки, которые явно указывают на то, что вам нужно снять гель-лак внепланово:

  • покрытие отросло на 2-3 миллиметра;
  • вы увидели трещину или скол;
  • покрытие отслоилось возле кутикулы.


Можно ли носить гель-лак на ногтях месяц / Фото Unsplash

Обратите внимание! Снимать покрытие в домашних условиях не стоит. Лучше обратиться к мастеру и не заниматься самодеятельностью. Ведь вы рискуете повредить ногти.