На самом деле придерживаться здорового питания легко. Нужно лишь правильно подходить к вопросу составлению рациона, пишет 24 Канал со ссылкой на Минздрав.
Читайте также Короткие стрижки, которые омолаживают на 10 лет: идеально подойдут старшим женщинам
Какие мифы о здоровом питании распространены сейчас
- Белый сахар нужно заменять на мед
На самом деле, мед, коричневый сахар, сиропы, белый сахар, фруктоза и другие подсластители все являются свободными сахарами. То есть, замена не повлияет на норму потребления.
ВОЗ рекомендует взрослым и детям ограничить потребление сахара до менее 10% от суточной калорийности, или до 50 граммов свободного сахара в день, а детям – до 25 граммов (или 5 чайных ложек без горки). Однако лучше сокращать потребление сахара, а детям до двух лет не давать его вообще,
– отмечает Минздрав.
Стоит ли заменять сахар на мед / Фото Pexels
- Ограничение потребления соли полезно только для людей с высоким давлением
Ограничение употребления соли полезно для всех. В частности, это профилактика от:
- повышенного давления;
- инсульта;
- болезней почек;
- заболеваний сердца;
- гипертонической болезни.
Нужно понимать, что много соли именно в переработанных продуктах, такие как консервы, колбасы, твердый сыр. Их употребление нужно уменьшить.
Соль можно заменять другими специями. Также вкус блюду придаст свежая зелень.
Полезны ли углеводы / Фото Pexels
Обратите внимание! Согласно рекомендации ВОЗ, взрослый человек должен потреблять не более 5 граммов соли в день. Для людей с высоким давлением максимум составляет 3 грамма.
- Обезжиренные продукты полезнее
Исследования показывают, что в обезжиренных продуктах значительно больше соли и сахара чем в жирных. К тому же жиры не нужно считать абсолютным злом. Наоборот, они являются важной частью рациона.
Речь, частности, о ненасыщенных жирах. Они содержатся в таких продуктах:
- авокадо;
- оливковое масло;
- орехи;
- рыба.
Ученые говорят, что важно не количество, а качество жиров в рационе.
- Чтобы быть здоровым, нужно отказаться от углеводов
Углеводы – важная часть рациона. Роль играет именно их качество. Сложные углеводы невероятно полезны, к таким продуктам относятся: цельнозерновой хлеб, каша, бобовые, макароны из твердых сортов пшеницы.
Какие продукты помогают сжигать жир / Фото Pexels
- Есть продукты, что чистят организм или сжигают жир
Не существует продуктов, которые делают детокс. Организм и сам прекрасно справляется с очисткой, недаром, печень называют "естественным фильтром".
Многочисленные опасные методики "очищения организма" – различные зондирования, клизмы, гидроколонотерапия и так далее могут привести к непрогнозируемым последствиям, поскольку не имеют убедительных доказательств эффективности и безопасности,
– говорится в сообщении Минздрава.
Жир также не может сжигаться при поедании определенных продуктов. Это просто невозможно с научной точки зрения.