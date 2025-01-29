Насправді дотримуватися здорового харчування легко. Потрібно лише правильно підходити до питання складання раціону, пише 24 Канал з посиланням на МОЗ.

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Які міфи про здорове харчування поширені зараз

  1. Білий цукор потрібно замінювати на мед

Насправді ж, мед, коричневий цукор, сиропи, білий цукор, фруктоза та інші підсолоджувачі усі є вільними цукрами. Тобто, заміна не вплине на норму споживання.

ВООЗ рекомендує дорослим і дітям обмежити споживання цукру до менш як 10% від добової калорійності, або до 50 грамів вільного цукру на день, а дітям – до 25 грамів (або 5 чайних ложок без гірки). Проте краще скорочувати споживання цукру, а дітям до двох років не давати його взагалі,
– зазначає МОЗ.


Чи варто заміняти цукор на мед / Фото Pexels

  1. Обмеження споживання солі корисне лише для людей з високим тиском

Обмеження вживання солі корисне для всіх. Зокрема, це профілактика від:

  • підвищеного тиску;
  • інсульту;
  • хвороб нирок;
  • захворювань серця;
  • гіпертонічної хвороби.

Потрібно розуміти, що багато солі саме у перероблених продуктах, такі як консерви, ковбаси, твердий сир. Їх вживання потрібно зменшити.

Сіль можна замінювати іншими спеціями. Також смаку страві додасть свіжа зелень.


Чи корисні вуглеводи / Фото Pexels

Зверніть увагу! Відповідно до рекомендації ВООЗ, дорослий має споживати не більш як 5 грамів солі на день. Для людей з високим тиском максимум складає 3 грами.

  1. Знежирені продукти корисніші

Дослідження показують, що у знежирених продуктах значно більше солі та цукру ніж у жирних. До того ж жири непотрібно вважати абсолютним злом. Навпаки, вони є важливою частиною раціону.

Йдеться, зокрема, про ненасичені жири. Вони містяться в таких продуктах:

  • авокадо;
  • оливкова олія;
  • горіхи;
  • риба.

Науковці кажуть, що важлива не кількість, а якість жирів у раціоні.

  1. Щоб бути здоровим, потрібно відмовитись від вуглеводів

Вуглеводи – важлива частина раціону. Роль грає саме їхня якість. Складні вуглеводи неймовірно корисні, до таких продуктів відносяться: цілозерновий хліб, каша, бобові, макарони з твердих сортів пшениці.


Які продукти допомагають спалювати жир / Фото Pexels

  1. Є продукти, що чистять організм чи спалюють жир

Не існує продуктів, які роблять детокс. Організм і сам прекрасно справляється з очищенням, недарма, печінку називають "природним фільтром".

Численні небезпечні методики "очищення організму" – різноманітні зондування, клізми, гідроколонотерапія тощо можуть призвести до непрогнозованих наслідків, оскільки не мають переконливих доказів ефективності та безпечності,
– йдеться у повідомленні МОЗ.

Жир також не може спалюватись при поїданні певних продуктів. Це просто неможливо з наукового погляду.