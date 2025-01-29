Мифы о здоровом питании в которые вы до сих пор верите: об этом нужно знать всем

В сети ходит много мифов о здоровом питании. Некоторые из них не несут никакого вреда. Однако, есть и те, что могут повлечь большие проблемы со здоровьем.

На самом деле придерживаться здорового питания легко. Нужно лишь правильно подходить к вопросу составлению рациона, пишет 24 Канал со ссылкой на Минздрав.

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Какие мифы о здоровом питании распространены сейчас

Белый сахар нужно заменять на мед

На самом деле, мед, коричневый сахар, сиропы, белый сахар, фруктоза и другие подсластители все являются свободными сахарами. То есть, замена не повлияет на норму потребления.

ВОЗ рекомендует взрослым и детям ограничить потребление сахара до менее 10% от суточной калорийности, или до 50 граммов свободного сахара в день, а детям – до 25 граммов (или 5 чайных ложек без горки). Однако лучше сокращать потребление сахара, а детям до двух лет не давать его вообще,

– отмечает Минздрав.



Стоит ли заменять сахар на мед / Фото Pexels

Ограничение потребления соли полезно только для людей с высоким давлением

Ограничение употребления соли полезно для всех. В частности, это профилактика от:

повышенного давления;

инсульта;

болезней почек;

заболеваний сердца;

гипертонической болезни.

Нужно понимать, что много соли именно в переработанных продуктах, такие как консервы, колбасы, твердый сыр. Их употребление нужно уменьшить.

Соль можно заменять другими специями. Также вкус блюду придаст свежая зелень.



Полезны ли углеводы / Фото Pexels

Обратите внимание! Согласно рекомендации ВОЗ, взрослый человек должен потреблять не более 5 граммов соли в день. Для людей с высоким давлением максимум составляет 3 грамма.

Обезжиренные продукты полезнее

Исследования показывают, что в обезжиренных продуктах значительно больше соли и сахара чем в жирных. К тому же жиры не нужно считать абсолютным злом. Наоборот, они являются важной частью рациона.

Речь, частности, о ненасыщенных жирах. Они содержатся в таких продуктах:

авокадо;

оливковое масло;

орехи;

рыба.

Ученые говорят, что важно не количество, а качество жиров в рационе.

Чтобы быть здоровым, нужно отказаться от углеводов

Углеводы – важная часть рациона. Роль играет именно их качество. Сложные углеводы невероятно полезны, к таким продуктам относятся: цельнозерновой хлеб, каша, бобовые, макароны из твердых сортов пшеницы.



Какие продукты помогают сжигать жир / Фото Pexels

Есть продукты, что чистят организм или сжигают жир

Не существует продуктов, которые делают детокс. Организм и сам прекрасно справляется с очисткой, недаром, печень называют "естественным фильтром".

Многочисленные опасные методики "очищения организма" – различные зондирования, клизмы, гидроколонотерапия и так далее могут привести к непрогнозируемым последствиям, поскольку не имеют убедительных доказательств эффективности и безопасности,

– говорится в сообщении Минздрава.

Жир также не может сжигаться при поедании определенных продуктов. Это просто невозможно с научной точки зрения.