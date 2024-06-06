Зловещий изысканный образ: как бы выглядели платья главных злодеек Disney

Пользователь сети создал платья злодеек Disney. Невероятно эффектные наряды помог ему воссоздать искусственный интеллект.

Пользователь по имени anonymousfaerie поделился, что всегда больше обожал злодеек, чем принцесс. Именно поэтому он решил создать платья, которые бы одели главные антагонистки вселенной Disney и реальной жизни. Какие наряды самых известных злодеек создали в сети – далее в материале.

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Круэлла де Виль

Все изображения сгенерированы искусственным интеллектом. Следующий контент имеет исключительно развлекательный характер. Изображения также созданы с учетом предубеждений и стереотипов, которые сейчас существуют в моделях искусственного интеллекта, и не должны рассматриваться как точные или полные изображения человеческого опыта.

Образ Круэллы имеет особую популярность, особенно после выхода фильма с Эммой Стоун. Искусственный интеллект считает, что главная антагонистка романа "101 Далматинец" выглядела бы невероятно в длинном красном платье с открытыми плечами.



Платье Круэллы де Виль / Фото сгенерировано anonymousfaerie с помощью ИИ

Мачеха Золушки

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Наверное, каждый знает историю о Золушке. Мачеха, которая заставила падчерицу делать домашние дела вместо того, чтобы поехать на бал к Принцу, могла бы надеть длинное бордовое платье с эффектным воротником.



Платье мачехи Золушки / Фото сгенерировано anonymousfaerie с помощью ИИ

Малефисента

Главная злодейка истории о "Спящей красавице", по мнению ИИ, могла бы надеть длинное черное платье с фиолетовыми вставками. Особенностью такого наряда являются резкие линии, которые напоминают то ли крыло птицы, или крыло летучей мыши.



Платье Малефисенты / Фото сгенерировано anonymousfaerie с помощью ИИ

Мэри Сандерсон

Злодейку из истории "Фокус Покус" Мэри Сандерсон ИИ также представляет в бордовом платье с корсетом и рукавами-фонариками. Наряд декорирован золотистыми элементами, которые придают образу изысканности.



Платье Мэри Сандерсон / Фото сгенерировано anonymousfaerie с помощью ИИ

Мачеха Рапунцель

Злодейка из "Рапунцель" имеет невероятно изысканный наряд, по мнению ИИ. Так, главная антагонистка истории имеет бордовое велюровое платье с длинным подолом и удлиненными рукавами. Наряд декорирован золотистыми вензелями, которые добавляют королевской роскоши.



Платье мачехи Рапунцель / Фото сгенерировано anonymousfaerie с помощью ИИ

Королева Чирв

Королева Чирв из "Алисы в стране чудес" также имеет красное платье. ИИ создал изысканный корсет, а также добавил вставку с сердцами, которая подчеркивает то, что перед нами Королева Чирв.



Платье Королевы Чирв / Фото сгенерировано anonymousfaerie с помощью ИИ

Сара Сандерсон

Еще одна воровка из "Фокус Покуса" имеет фиолетовый наряд. Платье имеет простой, но вместе с тем – изысканный вид. Украшенный изысканный корсет хорошо подчеркивает фигуру, а рукава платья – добавляют антагонистке нежных черт.



Платье Сары Сандерсон / Фото сгенерировано anonymousfaerie с помощью ИИ

Урсула

Урсула из "Русалочки" имеет черное платье с фиолетовым подолом. Низ платья напоминает щупальца осьминога, а корсет подчеркивает грудь и плечи злодейки.



Платье Урсулы / Фото сгенерировано anonymousfaerie с помощью ИИ

Винифред Сандерсон

Винифред Сандерсон – третья злодейка из "Фокус Покус". Ее наряд действительно можно рассматривать часами, ведь узор платья имеет очень сложный узор. Платье в пастельных оттенках оливково-болотного цвета с синими вставками имеет королевский вид.



Платье Винифред Сандерсон / Фото сгенерировано anonymousfaerie с помощью ИИ

Изма

Изма из мультфильма "Приключения императора" имеет изысканное черное платье, кстати, также с фиолетовыми вставками. Наряд подчеркивает фигуру, а изящества образу добавляют высокие перчатки. Такой образ злодейки точно не оставит никого равнодушным.



Платье Измы / Фото сгенерировано anonymousfaerie с помощью ИИ

Каждое платье, создано искусственным интеллектом, идеально воспроизводит натуру и характер злодеек Disney. Достаточно лишь одного взгляда, чтобы понять, какой антагонистке принадлежит наряд.