В день рождения подруги хочется поблагодарить ее за все моменты, которые удалось прожить вместе. Как поздравить ее с днем рождения и что пожелать – далее в подборке Lady 24.
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Что пожелать подруге в день рождения в день рождения
Дорогая моя (имя), поздравляю тебя с днем рождения! От всей души желаю тебе добра, любви и душевной гармонии. Пусть каждое мгновение будет наполнено радостью, удачей и счастьем. Гармонии, домашнего тепла и благополучия. Незабываемых путешествий и верных друзей! Ты – невероятная женщина, которая способна преодолеть любые препятствия, а потому – никогда не сдавайся и иди к цели.
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С днем рождения, моя дорогая! Всегда оставайся собой, наполняй этот мир своей красотой и добротой, наслаждайся жизнью, люби и будь любимой. Крепкого здоровья, счастья, удачи и всего наилучшего! Сияй, моя звездочка, и знай – я всегда поддержу и подам руку помощи.
Поздравление подруге с днем рождения / Фото Побажайко
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Моя лучшая подруга, поздравляю тебя с днем рождения! Здоровья, счастья и любви. Ты – талантливая, креативная, вдохновенная и бесконечно красивая. Пусть твоя жизнь будет полна богатства и успеха! Желаю тебе всего самого лучшего, много путешествий, множества счастливых моментов и реализации всех мечтаний!
Поздравления в стихах
Подружка дорогая, поздравляю!
В этот праздник я искренне желаю,
Чтобы тебя обходили тревоги,
Были легкими жизненные дороги.
Желаю счастья, верных друзей, любви,
Пусть в семье все будут здоровы,
Яркого солнца и неба безоблачного,
Позитивных моментов в жизни разноцветной!
Поздравление подруге с днем рождения / Фото Moonzori
***
Любимый мой цветочек, поздравляю!
Будь счастлива – я умоляю.
Звездочку на небе загадай,
И сбудется мечта, только подожди.
Подругу себе я не выбирала,
То судьба мне тебя подарила.
Лучшего человека в мире не найти,
Ты, как бриллиант, надо сохранить.
Хочу пожелать Ангела тебе,
Неземной радости и рука в руке.
Безграничной любви, радостных мыслей,
Душевного покоя, и пусть все будет ок!
***
Обнимаю крепко-крепко,
Наливаю в бокал счастья...
Будь красива и любима,
О чем мечтаешь – пусть все удастся.
Пусть улыбается к тебе
Целый мир, и ты в нем
Достигнешь самого неба,
Будешь лучшей во всем!
С днем рождения поздравляю,
Подруга моя замечательная,
Бокал высоко поднимаю,
Чтобы ты была здорова!