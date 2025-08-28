Важность правильного хранения обуви дома становится все более актуальной для потребителей. Качественная обувь часто является инвестицией, поскольку многие стили возвращаются к популярности уже через несколько сезонов.

Подготовка обуви к хранению – это не просто рутинная работа, а скорее ритуал, который при правильном выполнении может гарантировать, что любимые пары останутся в состоянии "новые". О секретах хранения обуви между сезонами рассказывает 24 Канал со ссылкой на основателей бренда "Чоботар".

Как хранить обувь между сезонами, чтобы держала форму?

С приближением смены сезонов эксперты подчеркивают важность правильного хранения обуви. Это не позволит ей повредиться и сохранит форму.

Выполнив простые действия, вы избежите разочарования, когда откроете в следующий сезон коробку, а в ней пара обуви, которая выглядит изношенной.

Поэтому, после окончания сезона обувь следует:

полностью очистить и просушить;

выбрать сухое, прохладное и хорошо проветриваемое место для хранения;

положить в отдельные коробки или мешочки;

наполнить обувь формодержателями или бумагой, сохранить форму.

Кроме того, осенью, когда уровень влажности растет, специалисты рекомендуют использовать защитные спреи для замши, текстиля и экокожи. Они образуют барьер от влаги и грязи.

Частота их применения может варьироваться в зависимости от типа изделия, условий окружающей среды и особенностей материала. Но в целом стоит повторять обработку каждые несколько недель.

Заметим, надлежащий уход во время хранения имеет важное значение для сохранения долговечности и внешнего вида обуви.

