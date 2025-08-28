Важливість правильного зберігання взуття вдома стає все більш актуальною для споживачів. Якісне взуття часто є інвестицією, оскільки багато стилів повертаються до популярності вже за кілька сезонів.

Підготовка взуття до зберігання – це не просто рутинна робота, а скоріше ритуал, який при правильному виконанні може гарантувати, що улюблені пари залишаться у стані "нові". Про секрети зберігання взуття між сезонами розповідає 24 Канал з посиланням на засновників бренду "Чоботар".

Як зберігати взуття між сезонами, щоб тримало форму?

З наближенням зміни сезонів експерти наголошують на важливості правильного зберігання взуття. Це не дозволить йому пошкодитися та збереже форму.

Виконавши прості дії, ви уникнете розчарування, коли відкриєте в наступний сезон коробку, а в ній пара взуття, яка виглядає зношеною.

Тож, після закінчення сезону взуття слід:

повністю очистити та просушити;

обрати сухе, прохолодне та добре провітрюване місце для зберігання;

покласти в окремі коробки або мішечки;

наповнити взуття формотримачами або папером, зберегти форму.

Крім того, восени, коли рівня вологості зростає, фахівці рекомендують використовувати захисні спреї для замші, текстилю та екошкіри. Вони утворюють бар'єр від вологи та бруду.

Частота їх застосування може варіюватися залежно від типу виробу, умов навколишнього середовища та особливостей матеріалу. Але загалом варто повторювати обробку кожні кілька тижнів.

Зауважимо, належний догляд під час зберігання має важливе значення для збереження довговічності та зовнішнього вигляду взуття.

