Досить часто харчова сода та перекис водню є справжніми помічниками в побутових справах, пише 24 Канал з посиланням на "Сусідку". Господині віднайшли один простий метод, який можна використовувати безліч разів для чистки взуття.

Чим відчистити кеди?

Звичайна харчова сода та перекис водню мають потужну хімічну реакцію. Харчова сода виступає делікатним абразивом, тому видаляє увесь бруд з волокон тканини, а перекис водню є кисневим відбілювачем, тож розщеплює молекули бруду й жовтизни.

Досить часто саме перекис водню використовують, щоб відбілити світлий матеріал. Поєднати соду та перекис треба до вигляду пасти й тоді нанести на взуття.

Як створити розчин для відбілювання взуття

Спочатку з кедів треба вийняти шнурівки, а сухий бруд прибрати за допомогою щітки. Поверхню взуття потрібно змочити звичайною водою. Далі у ємності потрібно змішати столову ложку соди та 2 чайні ложки перекису водню. Якщо на взутті є навіть жирна пляма, тоді додатково можна додати трішки засобу для миття посуду.



Отриману пасту треба рівномірно нанести на всю поверхню кедів, приділивши увагу гумовій підошві, яка також повинна бути в охайному стані. Паста на взутті повинна залишитись на 15 хвилин. З часом вона почне пінитися, тож це стане знаком, що таким чином вона витягує бруд.

Поверхню треба акуратно потерти щіткою після зазначеного часу, а тоді змити все теплою водою.

Брудні шнурівки часто псують вигляд взуття, тому їх потрібно завжди знімати й окремо прати з кисневим порошком чи засобом для миття посуду, який здатен їх добре відбілити. Також слід звернути увагу на правильне сушіння. Фахівці не радять сушити кеди під прямим сонячним промінням, щоб уникнути появи жовтих плям.

Деякі господині радять набити кеди білими паперовими серветками, які допоможуть увібрати всю зайву вологу та збережуть форму. Візьміть собі за правило регулярно чистити білі кеди, бо легке забруднення завжди легше відіпрати, ніж застаріле.

