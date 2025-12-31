Зиму без універсального светра складно уявити, а теплий та зручний трикотаж рятує нас в будь-якій ситуації, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Кожного року на модній арені з’являються нові варіанти светрів, без яких складно уявити сезон.

Які білі светри будуть в моді цієї зими?

Раніше фаворитами зими були сірі, оливкові, коричневі чи бордові моделі, але зараз фокус змістився на універсальний білий. Він посів особливе місце серед багатьох інших моделей та став ключовим елементом зимових образів.

Білий светр з’явився у всіх можливих колекціях – від знаменитих брендів до звичайних магазинів мас-маркету. Майже кожна дівчина має у своєму гардеробі білий светр, який стилізує по-своєму. Інфлюенсерки носять білий в монохромі, з улюбленими джинсами чи мініспідницями.

Серед фасонів найпопулярнішими залишаються ретромоделі з в’язаними косами та силуети оверсайз. Светр білого кольору легко адаптується до будь-якого стилю й залишатиметься актуальним не один сезон. Особливо актуальними будуть светри з горловиною до відкритого верхнього одягу. А от светри з круглим вирізом підійдуть до пуховиків, які вдало закривають шию.

Британські експерти з Who What Wear радять цієї зими мати в гардеробі капелюх-таблетку, светр з V-подібним вирізом, штани палаццо, угги та колготки з принтом. Ці тренди допоможуть освіжити базовий гардероб та додати індивідуальності зимовим образам.

Які ще поради корисно знати?