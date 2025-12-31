Зиму без универсального свитера сложно представить, а теплый и удобный трикотаж спасает нас в любой ситуации, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Каждый год на модной арене появляются новые варианты свитеров, без которых сложно представить сезон.

Какие белые свитера будут в моде этой зимой?

Ранее фаворитами зимы были серые, оливковые, коричневые или бордовые модели, но сейчас фокус сместился на универсальный белый. Он занял особое место среди многих других моделей и стал ключевым элементом зимних образов.

Белый свитер появился во всех возможных коллекциях – от знаменитых брендов до обычных магазинов масс-маркета. Почти каждая девушка имеет в своем гардеробе белый свитер, который стилизует по-своему. Инфлюенсерки носят белый в монохроме, с любимыми джинсами или мини-юбками.

Среди фасонов самыми популярными остаются ретромодели с вязаными косами и силуэты оверсайз. Свитер белого цвета легко адаптируется к любому стилю и будет оставаться актуальным не один сезон. Особенно актуальными будут свитера с горловиной к открытой верхней одежде. А вот свитера с круглым вырезом подойдут к пуховикам, которые удачно закрывают шею.

Британские эксперты из Who What Wear советуют этой зимой иметь в гардеробе шляпу-таблетку, свитер с V-образным вырезом, брюки палаццо, угги и колготки с принтом. Эти тренды помогут освежить базовый гардероб и добавить индивидуальности зимним образам.

Какие еще советы полезно знать?