Одна неудачная деталь – и презент могут воспринять двусмысленно. В блоге Martha Stewart подготовили несколько советов, которые помогут вам не ошибиться, передает 24 Канал.
Что не стоит дарить мужчине?
- Вещи для самосовершенствования
Если мужчина сам об этом не просил, "подарки с намеком" могут ненароком обидеть. К примеру, книга о контроле гнева, наборы для отбеливания зубов или что-либо подобное выглядят как предложение срочно себя "подправить".
Даже с добрыми намерениями это может восприняться как предположение, что с человеком "что-то не так", поэтому лучше оставить такие покупки на личный выбор.
А вот более нейтральные варианты работают безотказно, например массажер для ног или сертификат в СПА. Это способ сказать: "Мне важно, чтобы тебе было хорошо".
- Откровенно личные вещи
Также не стоит дарить откровенно личные подарки, которые касаются темы здоровья, отношений или жизненных обстоятельств. Есть риск, что ваши намерения будут считать не заботой, а вмешательством.
В эту категорию попадают вещи с "частным подтекстом" – предметы интимной гигиены, финансовые услуги, медицинские обследования, ДНК-тесты, белье и тому подобное.
Безопаснее выбирать универсальные знаки внимания: ароматную свечу, уютный плед, доставку любимой еды и тому подобное.
- "Живые" подарки
Растение еще может быть уместным вариантом, но любое животное, например пес, кот, кролик или даже рыбка, не должно становиться сюрпризом "под елку". Исключение только одно – предварительная договоренность.
Проблема в том, что домашний любимец – это годы ежедневных обязанностей, расходов и ответственности. Такой подарок может стать обузой и для человека, и для самого животного.
Что еще стоит знать о новогодних подарках?
Напомним, символ 2026 года – Огненная Лошадь, что означает свободу, движение и независимость. По поверьям, стоит избегать праздничных подарков, противоречащих этим ценностям. Например, пояса и шарфы, или часы, что в восточной традиции символизируют завершение или даже "обратный отсчет".
Вместо этого можно выбрать практичные или уютные вещи, например духи, набор посуды для чайной церемонии, виниловый проигрыватель, удобный чемодан или теплый халат.