Стилист Кензи Уэлч подготовила практические советы, чтобы вы могли обойтись без лишних затрат.

Как бюджетно одеться на Новый год?

Добавьте немного цвета

Велч советует использовать цвет, если образу не хватает фактуры или выразительного силуэта. Иногда достаточно одного яркого акцента – например, цветного пальто или куртки – чтобы базовый наряд заиграл по-новому без необходимости полностью обновлять гардероб.

Стилист также поощряет смелые сочетания оттенков, например яркий верх с темно-синим платьем или насыщенные цвета между собой. По ее словам, максимализм – один из самых горячих трендов 2026 года.

В конце концов, праздничный сезон – это один из самых веселых периодов года, поэтому наслаждайтесь им и экспериментируйте с различными цветами,



Добавьте текстуры

Велч отмечает, что именно фактуры – пайетки, атлас или бархат – быстро добавляют образу выразительности и "праздничности", даже если база максимально простая. Она советует сочетать разные материалы, а если не хочется рисковать – оставаться в пределах одного цвета, играя лишь на различиях текстур.

Чтобы использовать этот принцип без лишних затрат, стилистка предлагает строить комплект от того, что уже есть в гардеробе. Например, совместить темный деним с топом с пайетками – джинсы часто уже "под рукой", а верх придаст нужного блеска и настроения.

Интересно! Vogue также выделяет тренд под названием 24/7 Sequins, где пайетки и сияющие детали используют и днем, и вечером, сочетая их с базовыми вещами для создания интересного, "богатого" образа.

Альтернатива для поклонниц более сдержанного стиля – сатиновые брюки в паре с лаконичным верхом и черными туфлями с острым носком. Это "минималистичный гламур", где работает именно текстура.

Отдельный вариант – черные кружевные колготки. Они добавляют фактуры и деликатной декоративности и выглядят интереснее обычных, однако стоят недорого.

Добавьте формы

Если в наряде мало цвета или фактуры, Велч советует "поиграть" с силуэтом: выразительные плечи, подчеркнутая талия или расклешенная форма сразу добавляют визуального интереса.

Важно также держать баланс между верхом и низом: объемный, романтический топ с пышными рукавами лучше сочетать не с обтягивающими джинсами, а с брюками или юбкой – так образ будет выглядеть гармонично.

Чем можно дополнить образ на Новый год?