Довольно часто пищевая сода и перекись водорода являются настоящими помощниками в бытовых делах, пишет 24 Канал со ссылкой на "Соседку". Хозяйки нашли один простой метод, который можно использовать множество раз для чистки обуви.

Чем отчистить кеды?

Обычная пищевая сода и перекись водорода имеют мощную химическую реакцию. Пищевая сода выступает деликатным абразивом, поэтому удаляет всю грязь из волокон ткани, а перекись водорода является кислородным отбеливателем, поэтому расщепляет молекулы грязи и желтизны.

Довольно часто именно перекись водорода используют, чтобы отбелить светлый материал. Соединить соду и перекись надо до вида пасты и тогда нанести на обувь.

Как создать раствор для отбеливания обуви

Сначала из кед надо вынуть шнуровки, а сухую грязь убрать с помощью щетки. Поверхность обуви нужно смочить обычной водой. Далее в емкости нужно смешать столовую ложку соды и 2 чайные ложки перекиси водорода. Если на обуви есть даже жирное пятно, тогда дополнительно можно добавить немного средства для мытья посуды.



Средство, которое поможет отбелить кеды / Фото из инстаграма Converse Ukraine

Полученную пасту надо равномерно нанести на всю поверхность кедов, уделив внимание резиновой подошве, которая также должна быть в опрятном состоянии. Паста на обуви должна остаться на 15 минут. Со временем она начнет пениться, поэтому это станет знаком, что таким образом она вытягивает грязь.

Поверхность надо аккуратно потереть щеткой после указанного времени, а потом смыть все теплой водой.

Грязные шнуровки часто портят вид обуви, поэтому их нужно всегда снимать и отдельно стирать с кислородным порошком или средством для мытья посуды, который способен их хорошо отбелить. Также следует обратить внимание на правильную сушку. Специалисты не советуют сушить кеды под прямыми солнечными лучами, чтобы избежать появления желтых пятен.

Некоторые хозяйки советуют набить кеды белыми бумажными салфетками, которые помогут впитать всю лишнюю влагу и сохранят форму. Возьмите себе за правило регулярно чистить белые кеды, потому что легкое загрязнение всегда легче отстирать, чем застарелое.

