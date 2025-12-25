В таких случаях на помощь приходят лаконичные тексты и открытки. 24 Канал собрал варианты поздравлений для мужчин, которые легко адаптировать под различные ситуации – чтобы каждое слово звучало от сердца.

Смотрите также Чтобы не искать в последний момент: 10 поздравительных открыток с Новым годом для подруги

Как поздравить мужа на Новый год?

Праздничные открытки и картинки – простой способ поздравить мужчину красиво и лаконично. Их удобно отправить в мессенджере или соцсетях.

Смешное поздравление с Новым годом для мужчины 2026 - картинки
Поздравления для мужчины на Новый год / Коллаж 24 Канала

Открытка с новым годом 2026 - поздравительные картинки
Поздравления для мужчины на Новый год / Коллаж 24 Канала

Забавные поздравления для мужчин с Новым годом 2026
Поздравление для мужчины на Новый год / Коллаж 24 Канала

Красивые картинки с Новым годом 2026 - скачать открытку на телефон
Поздравление для мужчины на Новый год / Коллаж 24 Канала

Поздравления с Новым годом для коллеги - смешные картинки
Поздравление для мужчины на Новый год / Коллаж 24 Канала

Поздравления для мужчины с Новым годом 2026 - красивые картинки
Поздравление для мужчины на Новый год / Коллаж 24 Канала

Поздравления для мужа с Новым годом - картинки для сообщений
Поздравление для мужчины на Новый год / Коллаж 24 Канала

Смешное поздравление для мужа с Новым годом - прикольные картинки
Поздравление для мужчины на Новый год / Коллаж 24 Канала

Как поздравить мужчину текстом?

К слову, поздравить мужчину можно и простым текстом – нескольких теплых строк вполне достаточно, чтобы передать искренние пожелания. Идеями делится Shutterfly:

  • Жизнь меняется, но мое новогоднее пожелание остается неизменным: здоровья, счастья и любви!
  • Пусть 2026 год принесет новые возможности, позитивные изменения и радостные сюрпризы!
  • Давайте прощаться со старым и приветствовать новое! Пусть твой год будет ярким и счастливым.
  • Пусть каждый день 2026 года приносит вам счастье и благополучие.
  • Пусть уроки прошлого года направят к светлому и успешному будущему! Поздравляю с Новым годом!
  • С Новым годом! Пусть 2026 будет незабываемым!

Что подарить мужчине на Новый год?

  • К слову, символ 2026 года – Огненная Лошадь, что означает свободу, движение и независимость. По поверьям, стоит избегать подарков, противоречащих этим ценностям. Например, пояса и шарфы, или часы, что в восточной традиции символизируют "обратный отсчет".

  • Кроме того, советуют отказаться от откровенно личных или вещей для самосовершенствования, например наборов для отбеливания зубов, финансовых услуг, книг для контроля гнева и тому подобное.

  • Вместо этого можно выбрать практичные или уютные вещи – духи, виниловый проигрыватель, удобный чемодан или теплый халат.