У таких випадках на допомогу приходять лаконічні тексти й листівки. 24 Канал зібрав варіанти привітань для чоловіків, які легко адаптувати під різні ситуації – щоб кожне слово звучало від серця.

Як привітати чоловіка на Новий рік?

Святкові листівки й картинки – простий спосіб привітати чоловіка красиво та лаконічно. Їх зручно надіслати в месенджері або соцмережах.

Смішне привітання з Новим роком для чоловіка 2026 - картинки
Привітання для чоловіка на Новий рік

Листівка з новим роком 2026 - вітальні картинки
Привітання для чоловіка на Новий рік

Кумедні привітання для чоловіків з Новим роком 2026
Привітання для чоловіка на Новий рік

Гарні картинки з Новим роком 2026 - скачати листівку на телефон
Привітання для чоловіка на Новий рік

Привітання з Новим роком для колеги - смішні картинки
Привітання для чоловіка на Новий рік

Привітання для чоловіка з Новим роком 2026 - гарні картинки
Привітання для чоловіка на Новий рік

Вітання для чоловіка з Новим роком - картинки для повідомлень
Привітання для чоловіка на Новий рік

Смішне привітання для чоловіка з Новим роком - прикольні картинки
Привітання для чоловіка на Новий рік

Як привітати чоловіка текстом?

До слова, привітати чоловіка можна й простим текстом – кількох теплих рядків цілком достатньо, аби передати щирі побажання. Ідеями ділиться Shutterfly:

  • Життя змінюється, але моє новорічне побажання залишається незмінним: здоров'я, щастя і кохання!
  • Нехай 2026 рік принесе нові можливості, позитивні зміни та радісні сюрпризи!
  • Прощаймося зі старим і вітаймо нове! Нехай твій рік буде яскравим і щасливим.
  • Нехай кожен день 2026 року приносить вам щастя і добробут.
  • Нехай уроки минулого року направлять до світлого та успішного майбутнього! Вітаю з Новим роком!
  • З Новим роком! Нехай 2026 буде незабутнім!

Що подарувати чоловікові на Новий рік?

  • До слова, символ 2026 року – Вогняний Кінь, що означає свободу, рух і незалежність. За повір'ями, варто уникати подарунків, що суперечать цим цінностям. Наприклад, пояси й шарфи, або ж годинники, що у східній традиції символізують "зворотний відлік".

  • Окрім того, радять відмовитися від відверто особистих або ж речей для самовдосконалення, як-от наборів для відбілювання зубів, фінансових послуг, книг для контролю гніву тощо.

  • Натомість можна обрати практичні або затишні речі – парфуми, вініловий програвач, зручну валізу або теплий халат.