У таких випадках на допомогу приходять лаконічні тексти й листівки. 24 Канал зібрав варіанти привітань для чоловіків, які легко адаптувати під різні ситуації – щоб кожне слово звучало від серця.
Як привітати чоловіка на Новий рік?
Святкові листівки й картинки – простий спосіб привітати чоловіка красиво та лаконічно. Їх зручно надіслати в месенджері або соцмережах.
Привітання для чоловіка на Новий рік / Колаж 24 Каналу
Як привітати чоловіка текстом?
До слова, привітати чоловіка можна й простим текстом – кількох теплих рядків цілком достатньо, аби передати щирі побажання. Ідеями ділиться Shutterfly:
- Життя змінюється, але моє новорічне побажання залишається незмінним: здоров'я, щастя і кохання!
- Нехай 2026 рік принесе нові можливості, позитивні зміни та радісні сюрпризи!
- Прощаймося зі старим і вітаймо нове! Нехай твій рік буде яскравим і щасливим.
- Нехай кожен день 2026 року приносить вам щастя і добробут.
- Нехай уроки минулого року направлять до світлого та успішного майбутнього! Вітаю з Новим роком!
- З Новим роком! Нехай 2026 буде незабутнім!
Що подарувати чоловікові на Новий рік?
До слова, символ 2026 року – Вогняний Кінь, що означає свободу, рух і незалежність. За повір'ями, варто уникати подарунків, що суперечать цим цінностям. Наприклад, пояси й шарфи, або ж годинники, що у східній традиції символізують "зворотний відлік".
Окрім того, радять відмовитися від відверто особистих або ж речей для самовдосконалення, як-от наборів для відбілювання зубів, фінансових послуг, книг для контролю гніву тощо.
Натомість можна обрати практичні або затишні речі – парфуми, вініловий програвач, зручну валізу або теплий халат.