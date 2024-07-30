Как правильно пить воду: советы от звездного нутрициолога

Звездный нутрициолог из Лос-Анджелеса Кимберли Снайдер поделилась советами относительно того, как же правильно пить воду. Ее клиентками являются, в частности, Риз Уизерспун, Дрю Бэрримор и Керри Вашингтон.

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"Все в вашем организме зависит от оптимальной гидратации: от органов до гормонального фона. Когда вы пьете достаточно воды, ваши суставы смазаны, ваша кожа впитывает необходимые элементы, а волосяные фолликулы растут здоровыми", – отметила эксперт.

Если не пить достаточное количество воды:

кожа потеряет естественный блеск,

волосы будут ломкими,

процессы детоксикации замедлятся,

пищеварение будет функционировать хуже,

появится слабость во всем теле,

интеллектуальная деятельность будет даваться сложнее.

"Вы будете чувствовать себя тяжелыми, а энергии постоянно будет не хватать", – добавила Снайдер.

У каждого своя норма

Нормой воды в течение дня считают 8 стаканов. Однако Снайдер утверждает, что все зависит от конституции тела, уровня физической активности человека, а также погодных условий. По статистике, женщины должны выпивать 1,7 литра воды ежедневно, а мужчины - 3,7 литра.

Выпивайте от 0,3 миллилитра воды с расчетом на 1 килограмм веса ежедневно. Например, при весе 63 килограмма нужно выпивать от 2 до 4 литров воды ежедневно,

– объяснила Снайдер.

То есть примерно 17 стаканов.

Вода должна быть комнатной температуры

Вода комнатной температуры приносит больше пользы, чем холодная, из-за которой тело вынуждено тратить энергию, что тоже ведет к потере жидкости.

"Я всегда говорю своим клиентам о важности питья воды комнатной температуры", – рассказала Снайдер.

Холодная вода может привести к сужению сосудов в желудке, что препятствует процессу пищеварения и замедляет усвоение жидкости.



Начинайте день со стакана воды / Фото Unsplash

Стакан воды утром натощак

Стакан воды утром – ключ к поддержанию водного баланса в течение дня. За ночь организм обезвоживается, поэтому когда вы выпиваете теплую воду утром, он получает необходимую энергию, которой хватает на весь день. Также хорошо начинать свой день со стакана горячей воды с лимоном.

"Такая вода насыщена витамином С и способствует очищению организма", – добавляет Снайдер.

Не пейте во время еды

Стакан воды возле тарелки с едой – это совсем не хороший сценарий во время завтрака, обеда или ужина.

"Большое количество жидкости во время еды разжижает пищеварительные соки и может стать причиной задержки жидкости в организме", – говорит нутрициолог.

Вместо этого следует пить между приемами пищи в течение дня – за 30 минут до трапезы и через час после.



Кофе обезвоживает организм / Фото Unsplash

Компенсируйте кофеин и алкоголь

Кофеин и алкоголь – сильные диуретики. Когда вы выпиваете какой-то из этих напитков, запускается мочегонный процесс и организм теряет много воды.

"Если вы выпили стакан кофе или алкоголя, нужно выпить еще стакан воды, чтобы вернуть организму необходимый водный баланс", – рассказывает Снайдер.

Всегда носите бутылку с водой

Когда говорится о стабильном питье, нет ничего лучше многоразовой бутылки с водой.

"Это помогает не забывать пить, когда вы все время заняты или двигаетесь с места на место. Я за визуальные и физические подсказки, например бутылка воды, которая напоминает вам о том, что нужно пить, когда вы ее видите", – советует нутрициолог.

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