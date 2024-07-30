Як правильно пити воду: поради від зіркового нутриціолога

Зіркова нутриціологиня з Лос-Анджелеса Кімберлі Снайдер поділилася порадами стосовно того, як же правильно пити воду. Її клієнтками є, зокрема, Різ Візерспун, Дрю Беррімор та Керрі Вашингтон.

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"Все в вашому організмі залежить від оптимальної гідратації: від органів до гормонального фону. Коли ви п'єте достатньо води, ваші суглоби змащені, ваша шкіра вбирає необхідні елементи, а волосяні фолікули ростуть здоровими", – зазначила експертка.

Якщо не пити достатню кількість води:

шкіра втратить природний блиск,

волосся буде ламким,

процеси детоксикації сповільняться,

травлення функціонуватиме гірше,

з'явиться слабкість у всьому тілі,

інтелектуальна діяльність даватиметься складніше.

"Ви почуватиметеся важкими, а енергії постійно бракуватиме", – додала Снайдер.

У кожного своя норма

Нормою води протягом дня вважають 8 склянок. Проте Снайдер стверджує, що все залежить від конституції тіла, рівня фізичної активності людини, а також погодних умов. За статистикою, жінки повинні випивати 1,7 літра води щодня, а чоловіки — 3,7 літра.

Випивайте від 0,3 мілілітра води з розрахунком на 1 кілограм ваги щодня. Наприклад, при вазі 63 кілограми потрібно випивати від 2 до 4 літрів води щодня,

– пояснила Снайдер.

Тобто приблизно 17 склянок.

Вода має бути кімнатної температури

Вода кімнатної температури приносить більше користі, ніж холодна, через яку тіло змушене витрачати енергію, що теж веде до втрати рідини.

"Я завжди говорю своїм клієнтам про важливість пиття води кімнатної температури", — розповіла Снайдер.

Холодна вода може призвести до звуження судин у шлунку, що перешкоджає процесу травлення та уповільнює засвоєння рідини.



Починайте день зі склянки води / Фото Unsplash

Склянка води вранці натщесерце

Склянка води зранку – ключ до підтримання водного балансу протягом дня. За ніч організм зневоднюється, тому коли ви випиваєте теплу воду вранці, він отримує необхідну енергію, якої вистачає на весь день. Також добре починати свій день зі склянки гарячої води з лимоном.

"Така вода насичена вітаміном С і сприяє очищенню організму", – додає Снайдер.

Не пийте під час їжі

Склянка води біля тарілки з їжею – це зовсім не хороший сценарій під час сніданку, обіду чи вечері.

"Велика кількість рідини під час їжі розріджує травні соки і може стати причиною затримки рідини в організмі", – каже нутриціологиня.

Замість цього слід пити між прийомами їжі протягом дня – за 30 хвилин до трапези та за годину після.



Кава зневоднює організм / Фото Unsplash

Компенсуйте кофеїн і алкоголь

Кофеїн і алкоголь – сильні діуретики. Коли ви випиваєте котрийсь із цих напоїв, запускається сечогінний процес і організм втрачає багато води.

"Якщо ви випили склянку кави або алкоголю, потрібно випити ще склянку води, аби повернути організму необхідний водний баланс", – розповідає Снайдер.

Завжди носіть пляшку з водою

Коли мовиться про стабільне пиття, немає нічого кращого за багаторазову пляшку з водою.

"Це допомагає не забувати пити, коли ви весь час зайняті або рухаєтеся з місця на місце. Я за візуальні і фізичні підказки, як-от пляшка води, яка нагадує вам про те, що потрібно пити, коли ви її бачите", – радить нутриціологиня.

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