Девушка устроила день рождения в стиле "Отчаянных домохозяек": как повторить праздник
Источник:makeupbyalissiac
"Отчаянные домохозяйки" в свое время были самым популярным телесериалом в мире и до сих пор имеет миллионную аудиторию поклонниц.
Так, недавно тикток-блогерша устроила день рождения в стиле этого шоу, которое она обожает. Как выглядел праздник, смотрите на Lady 24.
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День рождения в стиле "Отчаянных домохозяек"
Тикток-блогер Алисия обожает сериал "Отчаянные домохозяйки". Девушка даже устроила свой день рождения в стиле шоу.
Обожаю этот сериал. Я даже решила устроить вечеринку в его стиле к своему дню рождения. Я подсадила много своих друзей на это шоу. Они почти все видели его полностью,
– делится блогер.
Для декора и сервировки фруктов и сладостей она выбрала небольшие корзины. Также Алисия собрала для стола букеты в цветах сериала и приобрела ярусные тарелки для угощения.
Кроме того, девушка украсила место для празднования гирляндами из искусственных цветов и подготовила тематические коктейли – каждый был посвящен отдельной героине сериала.
Как девушка устроила празднование в стиле "Отчаянных домохозяек": смотрите видео
Я занималась декорированием все утро. Все выглядит так хорошо и мило. Я такая счастливая,
– рассказала о своих впечатлениях Алисия.
Вместе с тем она попросила гостей одеться в соответствии с темой или воссоздать образ любимого персонажа сериала.
А для полного погружения в атмосферу Алисия и сама повторила образ одной из героинь шоу – Габриель Солис. Девушка нашла онлайн такое же платье, которое носила Ева Лонгория, играя свою персонажку.
Как блогерша повторила образ героини сериала: смотрите видео
Мне очень повезло. Платье было в одном экземпляре и оно село идеально,
– говорит девушка.
Она дополнила образ небольшими белыми каблуками, а также браслетом, похожим на тот, что имела Габи.
В целом же празднование прошло прекрасно. На кадрах из видео девушка и ее друзья вполне довольны и выглядят счастливыми.