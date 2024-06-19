Как у героини "Бриджертонов": блогер показала романтическую прическу по мотивам трендового сериала

"Бриджертоны" в этом сезоне не покидают сериальные тренды и особенно популярны среди модниц всего мира, в частности благодаря ярким и причудливым образам персонажей.

Как создать романтическую прическу в стиле "Бриджертонов", которая заставит любую девушку чувствовать себя принцессой, рассказывает Lady 24.

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Как сделать прическу в стиле "Бриджертонов"

Блогер Джина Хант в своем инстаграм показала, как накрутить и уложить локоны, чтобы они выглядели как у героини из "Бриджертонов" – Пенелопы Фезерингтон.

Сначала девушка отделила челку и закрепила ее зажимом, чтобы она не мешала.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Затем она с помощью стайлера закрутила все остальные волосы в легкие локоны и прочесала их для непринужденного вида.

Как сделать прическу в стиле "Бриджертонов": смотрите видео

После этого блогер закрепила небольшой локон за ухом цветочной заколкой и зафиксировала все пряди зажимами так, чтобы сохранить "волну". Когда же волосы остыли и зафиксировались в нужной форме, она сняла зажимы. Между тем девушка подкрутила челку и тоже уложила ее "волной".

В результате у нее получилась романтическая и нежная прическа, которая напоминает стиль "Бриджертонов" и может стать хорошим дополнением к одному из ярких образов.