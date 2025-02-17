Многие девушки готовясь к какому-то праздничному событию, любят вдохновляться образами известных знаменитостей или модных инфлюенсеров, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-страницу бьюти-блогера Александры Федив.

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Девушка поэтапно рассказала, как именно повторить такую прическу и какие средства для этого вам понадобятся

Как повторить прическу Маши Ефросининой

Вам нужна плойка для локонов, невидимки и лак. Сначала нужно сделать пробор сбоку, а то, что осталось – закрутить и прищепить зажимом. Далее волосы надо разделить на две половинки и начать крутить.

Не забудьте перед этим обязательно нанести на волосы термозащиту, которая уберегает волосы от высокой температуры. У телеведущей была прическа в стиле голливудской волны, поэтому пряди нужно крутить жгутом. Когда крутите правую сторону – плойка должна быть в левой руке и наоборот.

Головні тренди сезону, естетично привабливі ідеї з Pinterest чи натхнення образами улюблених блогерів – для змін не потрібно чекати приводу, адже фарбування вже давно перестало бути ризиком. Завдяки доглядовим компонентам та стійким формулам колір залишається насиченим, а волосся – здоровим. Тож чому б не спробувати щось нове разом з крем-фарбами Avena?

После того, как накрутите локоны, надо браться за прямые волосы с пробором. Именно эта часть волос должна иметь красивый объем, поэтому нужно воспользоваться пудрой для волос и начинать начесывать пряди и укладывать их в сторону, а дальше выпрямленные волосы нужно накрутить снова.

Часть волос сбоку нужно заколоть невидимками, а также передние начесанные волосы с пробором. Далее зафиксируйте волосы лаком и хорошо прочешите пряди, чтобы получились красивые голливудские локоны.

Прическа в стиле Маши Ефросининой: смотрите видео

Маша Ефросинина на Нацотборе предстала в элегантном черном платье из атласа, которое удачно подчеркивало ее фигуру. Платье имело корсетный верх в форме сердца и облегающий силуэт с изящной драпировкой на талии и соблазнительным высоким разрезом, который добавил образу пикантности.



Красивый образ Маши Ефросининой на Евровидении / Фото из инстаграма телеведущей

Наряд знаменитости украшали колготки в сетку, серебряное колье, серьги, волнистые волосы и нюдовый макияж.