Багато дівчат готуючись до якоїсь святкової події, люблять надихатися образами відомих знаменитостей чи модних інфлюенсерів, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку б’юті-блогерки Олександри Федів.

Читайте також Головні тренди зачісок 2025 року: стрижки, фарбування та укладки

Дівчина поетапно розповіла, як саме повторити таку зачіску та які засоби для цього вам знадобляться

Як повторити зачіску Маші Єфросиніної

Вам потрібна плойка для локонів, невидимки та лак. Спочатку потрібно зробити проділ збоку, а те, що залишилося – закрутити й прищепити затискачем. Далі волосся треба розділити на дві половинки й почати крутити.

Не забудьте перед цим обов’язково нанести на волосся термозахист, який вберігає волосся від високої температури. У телеведучої була зачіска в стилі голлівудської хвилі, тому пасма потрібно крутити жгутом. Коли крутите праву сторону – плойка повинна бути в лівій руці й навпаки.

Головні тренди сезону, естетично привабливі ідеї з Pinterest чи натхнення образами улюблених блогерів – для змін не потрібно чекати приводу, адже фарбування вже давно перестало бути ризиком. Завдяки доглядовим компонентам та стійким формулам колір залишається насиченим, а волосся – здоровим. Тож чому б не спробувати щось нове разом з крем-фарбами Avena?

Після того, як накрутите локони, треба братися за пряме волосся з проділом. Саме ця частина волосся повинна мати гарний об’єм, тому потрібно скористатися пудрою для волосся й починати начісувати пасма й укладати їх вбік, а далі випрямлене волосся потрібно накрутити знову.

Частину волосся збоку потрібно заколоти невидимками, а також переднє начесане волосся з проділом. Далі зафіксуйте волосся лаком й добре прочешіть пасма, щоб вийшли красиві голлівудські локони.

Зачіска у стилі Маші Єфросиніної: дивіться відео

Маша Єфросиніна на Нацвідборі постала в елегантній чорній сукні з атласу, яка вдало підкреслювала її фігуру. Плаття мало корсетний верх у формі серця й обтислий силует з витонченим драпіруванням на талії й спокусливим високим розрізом, який додав образу пікантності.



Красивий образ Маші Єфросиніної на Євробаченні / Фото з інстаграму телеведучої

Вбрання знаменитості прикрашали колготки в сітку, срібне кольє, сережки, хвилясте волосся й нюдовий макіяж.