Стрижка "парижский боб" новый хит весны: получите блестящий вид: получите блестящий вид

Француженки выглядят безупречно всегда. Они удачно подбирают для себя прическу и образ, поэтому быть похожими на парижанок хотят многие девушки. Для тех, кто хочет короткую стрижку на весну, советуем обратить внимание на интересную вариацию прически боб.

Стрижка парижский боб выглядит стильно и легко, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Несмотря на то, что стрижка боб никогда не выходит из моды, со временем она получает определенные обновления, ориентируясь на всплески тенденций.

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Парижский боб – трендовая стрижка весны

Эта прическа берет свое начало еще с 20-х годов, когда боб был популярным везде, а женщины его обожали несколько лет подряд. Ранее парижский боб зародился как мятежный ответ на то, что все женщины должны носить длинные волосы. Новая версия парижского боба имеет более современную обработку. Она подстрижена до линии челюсти и выглядит легко и шикарно.

Стрижка является относительно неприхотливой в уходе, а ее универсальность заключается в том, что ее можно адаптировать к собственным потребностям. Чтобы поддерживать стрижку в том варианте длины, в котором она должна быть, наведывайтесь к парикмахеру каждые 4 – 6 недель. Чтобы добавить прическе изгибов, можно воспользоваться плойкой или феном с круглой щеткой, но не забывайте об обязательном использовании термозащиты.

Ідеальний образ починається з догляду за собою. Подаруй волоссю максимальну турботу, відновлюючи його зсередини та захищаючи від щоденних стресів разом з FORTESSE!

Для наполнения волос здоровым и живым блеском, используйте легкие и увлажняющие шампуни. А еще рекомендуется еженедельно пользоваться увлажняющей маской, которая наполнит пряди и укрепит их структуру.