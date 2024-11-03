3 прически, которые можно носить под шапку: шпаргалка для всех девушек

Накануне зимы наши образы уже можно смело дополнять шапками, поскольку ноябрь является довольно холодным месяцем. Но несмотря на то, что головной убор способен уберечь волосы и уши от ветра, однако имеет один минус – портит прическу, поэтому стоит подобрать такие, которые лучше всего подойдут с шапками.

Эти укладки достаточно простые, поэтому займут минимум времени на создание, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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В холодное время очень важно утепляться и не пренебрегать ношением шапки или шарфика. В это время стоит сосредоточивать свое внимание на здоровье, поэтому без головного убора не обойтись. Существует несколько причесок, которые созданы для того, чтобы носить их под шапкой.

Низкий пучок

Эта прическа является базовой, поэтому выглядит элегантно и функционально. Пучок идеально сочетается с любыми образами – от кэжуальных до спортивных или даже романтических.



Простые прически, которые можно носить под шапкой / Фото Pinterest

Низкий хвост

Не нужно много усилий для того, чтобы сделать элегантный и красивый низкий хвост, который будет уместным под роскошную блузу, элегантную рубашку или базовый свитшот. Плюс этой прически в том, что она не растреплется под шапкой.



Стильные прически, которые можно носить под шапкой / Фото Pinterest

Коса

Вариаций причесок с плетением немало, поэтому можете выбирать строгие косы или расслабленные, с обычной резинкой или бантом. Коса прекрасно подходит для холодной погоды, поскольку сохранит прическу, а после того, как вы ее расплетете – получите волнистую укладку.



Красивые прически, которые можно носить под шапкой / Фото Pinterest