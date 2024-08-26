Какую прическу сделать на 1 сентября: подборка стильных образов для школьников и взрослых

Приближается важный день – 1 сентября. Этот праздник ожидаемый не только для детей, которые возвращаются в школу, но и для их родителей. Поскольку в учебных заведениях действует дресс-код, то выделиться можно с помощью прически.

Легкие локоны, собранные волосы или необычные прически станут хорошим дополнением праздничного образа. Идеи причесок на 1 сентября для школьников, студентов и взрослых – далее в подборке Lady 24.

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Прически на 1 сентября для школьников

В День знаний едва ли не каждая девочка мечтает о красивом букете цветов и невероятной прическе, которая должна быть также и опрятной. Если девочка имеет короткие волосы, то его можно хорошо подколоть бантиком или различными шпильками.

Мамы, чьи дети имеют длинные волосы, могут попробовать создать различные стильные прически. К примеру, можно сделать эффектную объемную косу, которую даже не придется заплетать. Для нее понадобятся только силиконовые или обычные резинки.

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Коса на 1 сентября, которую не надо плести: смотрите видео

Интересно стилизовать можно и обычные пучки. Так, волосы необходимо разделить на 4 части. Отделенные пряди у лица надо заплести в обычные косы, а две другие части – собрать в хвостики. После этого две косы необходимо накрест добавить к хвостам, заплести их в косы и закрутить в пучки. Стилизовать прическу можно красивыми бантиками или заколками.

Милые пучки на 1 сентября: смотрите видео

Если девочка любит ходить с распущенными волосами, то на 1 сентября можно сделать полусобранную прическу. Так, необходимо с каждой стороны заплести тоненькую косу, соединить их в одну и закрепить резинкой. Часть хвостика надо оставить, а на другой – ниже зафиксировать еще одну резинку, сделать отверстие, в которое надо продеть прядь волос. Далее в отверстие стоит снова продеть прядь, но то, которое оставили в начале, после – пряди надо поднять и образуется милый бантик.

Бантик из волос на 1 сентября: смотрите видео

Еще один вариант простой прически на 1 сентября – маленькие пучки на распущенных волосах. Так, нужно отделить тоненькую прядь у лица и заплести ее в косу. После собрать волосы в маленький хвост, добавить косу и сделать маленький пучок. Такой алгоритм нужно повторить и с другой стороны. Волосы можно подкрутить, а пучки – украсить бантиками или заколками.

Прическа с распущенными волосами на 1 сентября: смотрите видео

Интересно в прическе можно совместить плетение и хвостики. Так, надо заплести французскую косу наизнанку, но до конца, а примерно на половине волос, и зафиксировать ее резинкой. Чтобы прическа к 1 сентября имела праздничный вид, волосы можно подкрутить.

Праздничная прическа на 1 сентября с хвостиками и французскими косами: смотрите видео

Прически на 1 сентября для взрослых

1 сентября – праздник не только для детей, но и для взрослых, которые также хотят иметь праздничную прическу. Так, студенты возвращаются на учебу в университеты, а мамы – ведут своих детей на линейку, поэтому эффектная прическа станет хорошим дополнением образа.

Так, к 1 сентября студентки и мамы детей могут сделать невероятно красивую прическу, которая на первый взгляд кажется очень сложной, однако повторить ее легко. Блогер в сети показала, что сначала необходимо отделить 2 пряди волос у лица, закрутить их в жгут и зафиксировать резинкой. Жгутики надо слегка растянуть, чтобы они были объемными. Такой алгоритм надо повторить и с другой стороны.

После этого надо сделать полухвост, и перекрутить его внутрь. Пряди тоже надо растянуть для объема, а после – добавить жгуты. Прическу можно украсить шпильками или другим декором.

Эффектная прическа на 1 сентября для взрослых: смотрите видео

Еще один вариант прически для распущенных волос – заплести две легкие косы и закрепить их в одну. Пряди тоже надо растянуть, чтобы прическа имела легкую текстуру. Секрет прически в том, что свободные концы от кос надо протянуть через другую косу. Так возникает эффект одной косы, которая будто венок, обрамляет голову.

Необычная прическа на 1 сентября: смотрите видео

Поклонницы собранных волос могут поэкспериментировать с пучками. К примеру, можно сделать низкий хвост, а после – дважды протянуть волосы через резинку. В результате получается милый пучок, который напоминает клевер. Украсить такую прическу можно заколками.

Милый пучок на 1 сентября для взрослых: смотрите видео

@nichole.ciotti The Clover Bun ️‍♀️ Start by securing your hair into a ponytail using a stretchy hair tie. Pull out a section of the hair tie and insert your thumb and index finger through it. Wrap the ponytail around your index finger and pull it through the hair tie. Repeat this step in order to create three mini buns. Gently pull the buns apart to fluff as desired! #hair #hairtutorial #updo #hairstyles ♬ Girls just wanna have fun 2k19 remix - KB

В общем, даже обычную прическу можно стильно обыграть, добавив праздничные заколки или подкрутив волосы. Главное – иметь немного времени, терпения и вдохновения.