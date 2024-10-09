Новые впечатляющие тренды: какие прически будут в моде в 2025 году

Fashion-эксперты обращают внимание не только на трендовые вещи, которые представляют дизайнеры во время показа своих коллекций. Важны также прически моделей, благодаря которым определяют тенденции следующего сезона. Специалисты нашли самые популярные из них, которые будут преобладать в моде в 2025 году.

Несмотря на то, что одежда на Неделях моды занимает центральное место, hair-стилисты ищут вдохновение в цветах, стрижках и прическах моделей, пишет L'officiel.

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Дизайнеры создают прически не наугад. К этому процессу они подходят так же тщательно, как и к одежде. На самом деле в выходах продумана каждая деталь – с ног до головы, поэтому представляя наряды на весенне-летний период 2025 года, дизайнеры согласовали со стилистами трендовые прически на будущий сезон. К самым популярным относятся 3 варианта, которые понравятся всем девушкам.

Гладкие и блестящие волосы

На подиум модели выходили с неоспоримой классикой – пучками или хвостами, которые были туго зачесаны, а волосы за ушами были идеально гладкими. Резинка, которая держала волосы, была без излишеств, поэтому будущая прическа должна излучать изящество и быть ультраотшлифованной.



Трендовые прически на 2025 год / Коллаж Lady 24

Волнистость

Американские бренды Tommy Hilfiger и Coach выпускали моделей на подиум с непринужденной эстетикой волос, отдавая предпочтение расслабленным волнистым прическам. Чтобы понять, как должны выглядеть вьющиеся волосы в 2025 году – загляните в инстаграм-профиль шведской модели Эльзы Хоск.

Легкие волны добавят волосам текстуры и объема и смогут дополнить любой стиль – от джинсового костюма с кроссовками до сумки с обувью на каблуках.



Трендовые прически на 2025 год / Коллаж Lady 24

Микробоб

В 2025 году стрижка боб не исчезнет с модных радаров. На подиумах дизайнеры представили самую короткую версию – микробоб. В этом году все одержимы этой прической, поэтому дизайнеры решили использовать ее на моделях. Смелая стрижка выглядит довольно современно и способна освежить любой образ.



Трендовые прически на 2025 год / Коллаж Lady 24

В 2025 году в моде останется естественный цвет волос и ровный срез волос. Не забывайте периодически подстригать концы, чтобы волосы выглядели ухоженными и обязательно включайте в beauty-рутину уход за ними, который состоит из маски, кондиционера и масла.