Какую прическу сделать на Новый год: эффектные укладки, которые способны очаровать

На Новый год хочется всегда выглядеть потрясающе. Чтобы довершить праздничный наряд и эффектный макияж, стоит присмотреться к волшебным прическам, которые точно соберут много комплиментов.

Прическа является одним из важнейших элементов внешнего вида, пишет 24 Канал. Классикой всегда будет распущенные волосы с локонами, впрочем предлагаем посмотреть подборку еще более интересных вариантов, которые сделают вас королевой вечера.

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Прически на Новый год 2025

Создайте в новогоднюю ночь элегантный хвостик с легкими волнами, который идеально подойдет к образам, где главный акцент сосредоточен на вещах – большом банте или украшениях. Тогда стоит, чтобы прическа оставалась минималистичной.



Красивые прически на Новый год 2025 / Фото Pinterest

Ваш вид приобретет совсем другие краски, если вы попробуете вместо классического хвоста сделать косой пробор и закрутить волосы на кончиках так, как будто вы только что вышли с экранов голливудских фильмов.



Стильные прически на Новый год 2025 / Фото Pinterest

Банты в новогоднюю ночь играют важную роль, поэтому к минималистичному платью можно создать именно такую прическу, которая придаст образу праздничности.



Красивые прически на Новый год 2025 / Фото Pinterest

Новый год не обходится без блесток, камешков и пайеток. Ими усеяны множество праздничных платьев. Чтобы создать что-то оригинальное – прикрепите маленькие камешки к своей прическе, которая сразу приобретет особый шарм.



Стильные прически на Новый год 2025 / Фото Pinterest

К платьям-бюстье идеально подходят пучки. Чтобы прическа не выглядела слишком сдержанной, выпустите передние пряди и создайте праздничные локоны.



Красивые прически на Новый год 2025 / Фото Pinterest

На Новый год создайте голливудский объем, который идеально впишется в образы с платьями, костюмами или корсетами.



Стильные прически на Новый год 2025 / Фото Pinterest

Нежно и красиво выглядят прически с заколками спереди, которыми надо закрепить передние пряди. В моде сейчас тонкие бантики, поэтому вместо заколок можно выбрать именно их.



Красивые прически на Новый год 2025 / Фото Pinterest