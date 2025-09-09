Укр Рус
Lady Бьюти-тренды Духи на осень, которые дорого пахнут: ароматы, которые впечатляют с первых секунд
9 сентября, 14:03
2

Духи на осень, которые дорого пахнут: ароматы, которые впечатляют с первых секунд

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • На осень рекомендуются духи со сладкими, древесными и пряными ароматами, которые долго держатся.
  • Рекомендуемые ароматы: Burberry Goddess с нотами ванили, YSL Beauty Libre с лавандо-апельсиновым запахом, Dior Bois Talisman с кедром и ванилью, Jo Malone Blackberry & Bay с ежевикой и Chanel No5 L'Eau с цитрусовыми.

Осенью хочется пользоваться духами, которые имеют длинный и затяжной шлейф. После нежных ягодных или свежих цитрусовых духов, в холодную пору хочется завершить образ таким ароматом, который запомнится всем надолго.

На осень женщины добавляют в свою коллекцию духов сладкие, древесные и пряные ароматы, которые лучше всего олицетворяют своим запахом приход осени, пишет 24 Канал со ссылкой на Glamour.

Читайте также Такие бюджетные, а звучат как люкс: 4 шлейфовых аромата не за все деньги мира

Какие духи выбрать на осень?

Burberry Goddess Eau de Parfum

Этот аромат сочетает в себе 3 ноты ванили – ванильный настой, ванильный кофейник и ванильный абсолют. Подходит женщинам, которые любят теплые и сладкие запахи.


Лучшие ароматы на осень / Фото Pinterest

YSL Beauty Libre Le Parfum

Нежный цветочный аромат не может обойти осенний список духов, потому что в лавандо-апельсиновый запах влюблены множество женщин.


Лучшие ароматы на осень / Фото Pinterest

Dior Bois Talisman

Парфюм является глубоким, поэтому прекрасно подходит на осеннее время года. Парфюм наполнен нотами кедра и ванили, которые в сочетании создают безупречный шлейф.


Лучшие ароматы на осень / Фото Pinterest

Jo Malone London Blackberry & Bay Cologne

Аромат пахнет ежевикой, лавровым листом, кедром, цветами апельсина и имбирной лилией. Вместе эта композиция имеет невероятный запах.


Лучшие ароматы на осень / Фото Pinterest

Chanel No5 L'Eau Limited Edition Eau de Toilette Spray

Этот пудровый аромат с нежными нотами цитрусовых – мандарина и иланг-иланга. В основные ноты входят альдегиды, бергамот, лайм, жасмин, кедр, ваниль или белый мускус.


Лучшие ароматы на осень / Фото Pinterest

Какие ароматы подойдут для офиса?

  • Для офиса подойдут несколько роскошных ароматов – Chanel Chance Eau Fraîche, Narciso Rodriguez For Her, Jo Malone London Wood Sage & Sea Salt, Yves Saint Laurent Libre, Giorgio Armani Si Intense.
  • Эти духи одинаково подойдут для прогулок после работы или даже свидания, потому что имеют нежный запах.

Частые вопросы

Какие ароматы рекомендуются для осени?

На осень рекомендуются сладкие, древесные и пряные ароматы, которые лучше всего олицетворяют приход осени.

Какой аромат содержит три ноты ванили?

Burberry Goddess Eau de Parfum содержит три ноты ванили - ванильный настой, ванильный кофейник и ванильный абсолют.

Какие основные ноты можно найти в Chanel No5 L'Eau Limited Edition?

Основные ноты в Chanel No5 L'Eau Limited Edition включают альдегиды, бергамот, лайм, жасмин, кедр, ваниль и белый мускус.