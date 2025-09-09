Осенью хочется пользоваться духами, которые имеют длинный и затяжной шлейф. После нежных ягодных или свежих цитрусовых духов, в холодную пору хочется завершить образ таким ароматом, который запомнится всем надолго.

На осень женщины добавляют в свою коллекцию духов сладкие, древесные и пряные ароматы, которые лучше всего олицетворяют своим запахом приход осени, пишет 24 Канал со ссылкой на Glamour.

Какие духи выбрать на осень?

Burberry Goddess Eau de Parfum

Этот аромат сочетает в себе 3 ноты ванили – ванильный настой, ванильный кофейник и ванильный абсолют. Подходит женщинам, которые любят теплые и сладкие запахи.



Лучшие ароматы на осень / Фото Pinterest

YSL Beauty Libre Le Parfum

Нежный цветочный аромат не может обойти осенний список духов, потому что в лавандо-апельсиновый запах влюблены множество женщин.



Лучшие ароматы на осень / Фото Pinterest

Dior Bois Talisman

Парфюм является глубоким, поэтому прекрасно подходит на осеннее время года. Парфюм наполнен нотами кедра и ванили, которые в сочетании создают безупречный шлейф.



Лучшие ароматы на осень / Фото Pinterest

Jo Malone London Blackberry & Bay Cologne

Аромат пахнет ежевикой, лавровым листом, кедром, цветами апельсина и имбирной лилией. Вместе эта композиция имеет невероятный запах.



Лучшие ароматы на осень / Фото Pinterest

Chanel No5 L'Eau Limited Edition Eau de Toilette Spray

Этот пудровый аромат с нежными нотами цитрусовых – мандарина и иланг-иланга. В основные ноты входят альдегиды, бергамот, лайм, жасмин, кедр, ваниль или белый мускус.



Лучшие ароматы на осень / Фото Pinterest

Какие ароматы подойдут для офиса?