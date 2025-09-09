Парфуми на осінь, які дорого пахнуть: аромати, які вражають з перших секунд
Восени хочеться користуватися парфумами, які мають довгий та затяжний шлейф. Після ніжних ягідних чи свіжих цитрусових парфумів, в холодну пору хочеться довершити образ таким ароматом, який запам’ятається всім надовго.
На осінь жінки додають до своєї колекції парфумів солодкі, деревні та пряні аромати, які найкраще уособлюють своїм запахом прихід осені, пише 24 Канал з посиланням на Glamour.
Які парфуми обрати на осінь?
Burberry Goddess Eau de Parfum
Цей аромат поєднує в собі 3 ноти ванілі – ванільний настій, ванільний кав’яр та ванільний абсолют. Підходить жінкам, які люблять теплі та солодкі запахи.
Найкращі аромати на осінь / Фото Pinterest
YSL Beauty Libre Le Parfum
Ніжний квітковий аромат не може обійти осінній список парфумів, бо в лавандо-апельсиновий запах закохані безліч жінок.
Найкращі аромати на осінь / Фото Pinterest
Dior Bois Talisman
Парфум є глибоким, тож чудово підходить на осінню пору року. Парфум наповнений нотами кедра та ванілі, які в поєднанні створюють бездоганний шлейф.
Найкращі аромати на осінь / Фото Pinterest
Jo Malone London Blackberry & Bay Cologne
Аромат пахне ожиною, лавровим листом, кедром, квітами апельсина та імбирною лілією. Разом ця композиція має неймовірний запах.
Найкращі аромати на осінь / Фото Pinterest
Chanel No5 L'Eau Limited Edition Eau de Toilette Spray
Цей пудровий аромат з ніжними нотами цитрусових – мандарина та іланг-ілангу. До основних нот входять альдегіди, бергамот, лайм, жасмин, кедр, ваніль чи білий мускус.
Найкращі аромати на осінь / Фото Pinterest
Які аромати підійдуть для офісу?
- Для офісу підійдуть кілька розкішних ароматів – Chanel Chance Eau Fraîche, Narciso Rodriguez For Her, Jo Malone London Wood Sage & Sea Salt, Yves Saint Laurent Libre, Giorgio Armani Si Intense.
- Ці парфуми однаково підійдуть для прогулянок після роботи чи навіть побачення, бо мають ніжний запах.
