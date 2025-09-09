Восени хочеться користуватися парфумами, які мають довгий та затяжний шлейф. Після ніжних ягідних чи свіжих цитрусових парфумів, в холодну пору хочеться довершити образ таким ароматом, який запам’ятається всім надовго.

На осінь жінки додають до своєї колекції парфумів солодкі, деревні та пряні аромати, які найкраще уособлюють своїм запахом прихід осені, пише 24 Канал з посиланням на Glamour.

Які парфуми обрати на осінь?

Burberry Goddess Eau de Parfum

Цей аромат поєднує в собі 3 ноти ванілі – ванільний настій, ванільний кав’яр та ванільний абсолют. Підходить жінкам, які люблять теплі та солодкі запахи.



YSL Beauty Libre Le Parfum

Ніжний квітковий аромат не може обійти осінній список парфумів, бо в лавандо-апельсиновий запах закохані безліч жінок.



Dior Bois Talisman

Парфум є глибоким, тож чудово підходить на осінню пору року. Парфум наповнений нотами кедра та ванілі, які в поєднанні створюють бездоганний шлейф.



Jo Malone London Blackberry & Bay Cologne

Аромат пахне ожиною, лавровим листом, кедром, квітами апельсина та імбирною лілією. Разом ця композиція має неймовірний запах.



Chanel No5 L'Eau Limited Edition Eau de Toilette Spray

Цей пудровий аромат з ніжними нотами цитрусових – мандарина та іланг-ілангу. До основних нот входять альдегіди, бергамот, лайм, жасмин, кедр, ваніль чи білий мускус.



Які аромати підійдуть для офісу?