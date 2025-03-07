Приведет к разводу и не только: почему нельзя дарить на день рождения часы

Большинство людей знают о том, что дарить часы на день рождения не самый лучший вариант, поскольку этот аксессуар имеет такую энергетику, которая через некоторое время приведет к разводу.

Выбор подарка для близкого человека порой бывает достаточно сложным, пишет 24 Канал. Если уже все варианты подарков вы подарили и остались на очереди часы, то следует понимать, что в таком случае лучше подарить деньги, чем именно этот аксессуар.

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Народные приметы запрещают дарить часы на праздники и особые события. Говорят, что после такого подарка возникают ссоры и недоразумения. Еще наши предки старались не дарить этот аксессуар любимому человеку, чтобы его чувства не остыли. Через такие суеверия избегают таких презентов на годовщину или день рождения.

В худшем случае это может привести к тому, что люди со временем вообще перестанут общаться в жизни. А еще некоторые считают, что подаренные часы могут уменьшить продолжительность жизни. В китайской культуре подаренные часы считаются плохим знаком, потому что ассоциируются с быстротечностью жизни.



Часы нельзя дарить на день рождения / Фото Pexels

Предки верили, что из-за того, что часы имеют острые стрелки, они могут "разрезать" дружбу или вызвать между людьми споры.

Существует также мнение, что тот человек, который дарит часы, отдает другому человеку свое время, беды и печали. Именно поэтому не стоит дарить этот аксессуар ни любимой половинке, ни родственникам или друзьям.

Но если не верить в суеверия и приметы, то дарить часы все же можно. Важно только после вручения часов попросить у человека в замен несколько купюр. Таким образом получится, что часы человек у вас приобрел и вещь откупится.

А еще можно выставить на аксессуаре неправильное время. Тогда хозяином подарка полноценно станет человек, который переведет часы правильно и не заберет на себя ничью судьбу.