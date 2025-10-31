5 привычек, которые испортят ваши ногти: маникюр превратится в катастрофу
- Кусание ногтей портит структуру ногтя и способствует развитию бактерий.
- Длительное ношение гель-лака ослабляет естественные ногти, делая их ломкими.
Некоторые наши привычки являются довольно вредными и могут плохо влиять на ногтевую пластину. Мастера маникюра, которые работают со звездами, рассказали о нескольких привычках, которые нужно забыть, чтобы не уничтожить ногти.
Здоровые и крепкие ногти – это признак ухоженности женщины, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Чтобы не испортить их, обратите внимание на несколько приведенных ниже пагубных привычек, которых стоит избегать.
Какие привычки могут испортить ногти?
Кусание ногтей
Грызть ногти нельзя ни в коем случае, потому что таким образом вы только испортите структуру ногтя и приведете к неравномерному росту. А еще такое действие может привести к развитию бактерий. При необходимости – подпиливайте ногти, но не кусайте.
Нанесение толстого слоя ногтей
Лучше нанесите два тонких слоя, вместо одного толстого. Тонкие слои являются более надежными, а толстый слой имеет больше шансов на сколы.
Несвоевременное снятие гель-лака
Нельзя долго ходить с гель-лаком на ногтях, который нужно снимать у мастера. Когда гель-лак уже самостоятельно начинает отходить, то это может привести к повреждению верхнего слоя ногтевой пластины. Снимать гель-лак рекомендуется каждые 3 недели.
Гель-лак после определенного времени нужно снимать / Фото Pexels
Длительное ношение гель-лака
Постоянное применение гель лака способно ослабить естественные ногти. Они станут ломкими и начнут легко повреждаться. Время от времени ногтям нужно давать отдых.
Сдирание гель-лака самостоятельно
Ни в коем случае нельзя стирать гель-лак зубами или какими-то инструментами. Лучше наведайтесь к мастеру маникюра, чтобы все сделать качественно и не повредить ногтевую пластину.
