5 звичок, які зіпсують ваші нігті: манікюр перетвориться на катастрофу

Деякі наші звички є досить шкідливими й можуть погано впливати на нігтьову пластину. Майстрині манікюру, які працюють із зірками, розповіли про кілька звичок, які потрібно забути, щоб не знищити нігті.

Здорові та міцні нігті – це ознака доглянутості жінки, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Щоб не зіпсувати їх, зверніть увагу на кілька наведених нижче згубних звичок, яких варто уникати.

Які звички можуть зіпсувати нігті?

Кусання нігтів

Гризти нігті не можна в жодному разі, бо таким чином ви лише зіпсуєте структуру нігтя й призведете до нерівномірного росту. А ще така дія може призвести до розвитку бактерій. За потреби – підпилюйте нігті, але не кусайте.

Нанесення товстого шару нігтів

Краще нанесіть два тонкі шари, замість одного товстого. Тонкі шари є надійнішими, а товстий шар має більше шансів на сколи.

Невчасне зняття гель-лаку

Не можна довго ходити з гель-лаком на нігтях, який потрібно знімати у майстра. Коли гель-лак вже самостійно починає відходити, то це може призвести до пошкодження верхнього шару нігтьової пластини. Знімати гель-лак рекомендовано кожних 3 тижні.



Гель-лак після певного часу потрібно знімати / Фото Pexels

Тривале носіння гель-лаку

Постійне застосування гель лаку здатне ослабити природні нігті. Вони стануть ламкими й почнуть легко пошкоджуватися. Час від часу нігтям потрібно давати відпочинок.

Здирання гель-лаку самостійно

У жодному разі не можна стирати гель-лак зубами чи якимись інструментами. Краще навідайтеся до майстра манікюру, щоб все зробити якісно й не пошкодити нігтьову пластину.

