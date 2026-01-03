Черный цвет ассоциируется с надежностью, профессионализмом, контролем и уверенностью в себе, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Темные оттенки отвечают за серьезность и компетентность. Десятилетиями черный не выходит из моды и подходит для деловых встреч или вечеринок.

Как черный цвет влияет на человека?

Оказывается, что человек в черном цвете подсознательно меняет свое поведение. На совещании он будет чувствовать себя увереннее, поскольку цвет влияет на ощущение спокойствия и собранности.

В социальном восприятии черный отвечает за власть (деловая одежда), контроль (униформа) и минимализм (эстетика тихой роскоши). Но несмотря на преимущества, черный имеет и недостаток. Он может выглядеть слишком формальным для непринужденных встреч.

Как носить вещи черного цвета?

Текстуры. Сочетайте различные материалы: шерсть и шелка, хлопок и атлас, деним и трикотаж, матовый и блестящий.

Силуэт. Оверсайз должен быть четко продуманным, а приталенные вещи – хорошо сидеть. Черный привлекает внимание к крою, поэтому посадка важна.

Одна заметная деталь. Пусть в черном образе будет выступающая талия, хорошо подобранная обувь, маталевые аксессуары или красная помада.

Психологи говорят, что людям в черном инстинктивно больше доверяют, потому что наряд темного оттенка является сигналом серьезности и уверенности в себе.

К слову, Pantone объявил главным цветом 2026 года белый оттенок под названием Cloud Dancer, который символизирует новое начало и стремление к обновлению, пишет CNN. Этот цвет впервые стал главным оттенком с момента запуска программы Pantone Color of the Year в 1999 году, и он имеет идеальный баланс холодных и теплых подтонов.

