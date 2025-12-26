Ошибки заключаются в расчесывании волос, сушке и механическим воздействием на влажные волосы, пишет 24 Канал со ссылкой на City Magazine. Специалисты советуют скорректировать уход, чтобы сохранить прочность волос.

Читайте также Меньше длины – больше "свежести": идеи стрижек для женщин за 60

Можно ли расчесывать мокрые волосы?

Расчесывание волос после мытья является самой распространенной ошибкой. Влажные волосы являются максимально эластичными и склонными к ломкости. Сначала нужно дать прядям немного подсохнуть, а затем расчесать мягкой щеткой и расческой. Перед этим нужно нанести кондиционер и средство для легкого распутывания.

Чем вредит косичка на мокрых волосах

Некоторые плетут косичку на влажных волосах, но этого делать не стоит, чтобы не создать чрезмерную загрузку. Такое действие приведет к тому, что пряди ломаются и могут привести к потере длины. Для собирания волос используйте шелковые резинки, которые не пережимают волосы.

Сон с мокрыми волосами

Специалисты не советуют спать с мокрыми волосами, поскольку влажная кожа головы приводит к ломкости волос. Перед сном волосы нужно частично подсушить.



Спать с мокрыми волосами не стоит / Фото Frepik

Какое полотенце стоит выбирать

Очень плохое влияние на волосы имеет жесткое хлопковое полотенце, которое провоцирует секущиеся кончики. Лучше всего выбирать полотенце из микрофибры, которое не травмирует пряди и снижает риск ломкости.

Фен на мокрые волосы

Волосы не стоит сушить сразу после мытья, потому что пряди в этот момент наиболее уязвимы. Кутикула волоса открыта, влага внутри нагревается, а стержень ослабевает. Из-за этого появляется сухость, ломкость и потеря блеска.

Специалисты советуют перед сушкой промокнуть волосы полотенцем из микрофибры, без трения. Когда лишняя влага будет на полотенце, можно включать фен на низкой температуре с использованием термозащиты.

К слову, для закрашивания седины на темных волосах рекомендуется использовать мягкие приглушенные оттенки или светлые блики, которые размывают контраст, пишет Cosmopolitan. На светлых волосах седину можно замаскировать через тонирование или добавление светлых бликов, делающих переход незаметным.

Как получить омоложенный вид?