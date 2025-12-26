Помилки полягають у розчісуванні волосся, сушінні та механічним впливом на вологе волосся, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Фахівці радять скоригувати догляд, щоб зберегти міцність волосся.

Чи можна розчісувати мокре волосся?

Розчісування волосся після миття є найпоширенішою помилкою. Вологе волосся є максимально еластичним та схильним до ламкості. Спочатку потрібно дати пасмам трохи підсохнути, а потім розчесати м’якою щіткою та гребінцем. Перед цим потрібно нанести кондиціонер та засіб для легкого розплутування.

Чим шкодить косичка на мокрому волосся

Дехто плете косичку на вологому волоссі, але цього робити не варто, щоб не створити надмірне завантаження. Така дія призведе до того, що пасма ламаються й можуть призвести до втрати довжини. Для збирання волосся використовуйте шовкові резинки, які не перетискають волосся.

Сон з мокрим волоссям

Фахівці не радять спати з мокрим волоссям, оскільки волога шкіра голови призводить до ламкості волосся. Перед сном волосся потрібно частково підсушити.



Спати з мокрим волоссям не варто / Фото Frepik

Який рушник варто обирати

Дуже поганий вплив на волосся має жорсткий бавовняний рушник, який провокує посічені кінчики. Найкраще обирати рушник з мікрофібри, який не травмує пасма й знижує ризик ламкості.

Фен на мокре волосся

Волосся не варто сушити одразу після миття, бо пасма в цей момент найбільше вразливі. Кутикула волосини відкрита, волога всередині нагрівається, а стрижень слабшає. Через це з’являється сухість, ламкість й втрата блиску.

Фахівці радять перед сушінням промокнути волосся рушником з мікрофібри, без тертя. Коли зайва волога буде на рушнику, можна вмикати фен на низькій температурі з використанням термозахисту.

До слова, для зафарбовування сивини на темному волоссі рекомендується використовувати м'які приглушені відтінки або світлі відблиски, які розмивають контраст, пише Cosmopolitan. На світлому волоссі сивину можна замаскувати через тонування або додавання світлих відблисків, що роблять перехід непомітним.

