Які стрижки підійдуть жінкам за 60?

Хвилястий боб

Є причина, чому багато жінок у старшому віці обирають довжину до підборіддя замість довгих пасм: так стрижка виглядає легше й краще балансує риси обличчя.

Коротша стрижка – це нехірургічний ліфтинг, який відвертає увагу від недоліків обличчя,

– каже Керрі Баттерворт, перукарка-фрілансерка з Нью-Йорку.

Гарний приклад – боб із хвилястими пасмами, як в американської акторки та моделі Джейн Фонди. Кучері м'яко обрамляють обличчя та візуально додають того самого ефекту "підтяжки".



Хвилястий боб / Фото з інстаграму Джейн Фонди

Плавний андеркат

Перукарка Хелен Ріві, засновниця бренду Act+Acre, зазначає, що короткі й сміливі варіанти на кшталт зачіски британської кіноакторки Тільди Свінтон особливо пасують жінкам старшого віку.

Такий андеркат "збирає" силует: боки підкреслюють контури обличчя, а об'єм зверху додає пропорціям легкості та виразності.



Плавний андеркат / Фото з інстаграму Тільди Свінтон

Асиметричний боб

Асиметрична стрижка на кшталт тієї, яку носить британська акторка, продюсерка та режисерка Гелен Міррен, – вдалий спосіб додати зачісці об'єму й динаміки, особливо якщо волосся тонке.

Асиметрія і глибокий бічний проділ надають волоссю об'єм і пишність, тоді як середній проділ привертає більше уваги до жирності,

– пояснює майстер-стиліст Джей Воспер.

Така форма підкреслить вилиці, які з віком можуть ставати помітнішими. Важливий нюанс – одразу скажіть перукарю, що не хочете надто різких і точних зрізів, адже графічна лінія зробить образ суворішим.



Асиметричний боб / Фото з інстаграму Гелен Міррен

До слова, Harper's Bazaar пише, що короткі боб-стрижки – це не лише класика, яка ніколи не виходить із моди, а й зачіска, що надає волоссю фактури та робить його візуально густішим.

Експерти відзначають, що правильно підібраний боб може "огранювати" обличчя, підкреслювати шию та вилиці, створюючи легкий, сучасний силует без зайвих зусиль. До того ж це спрощує догляд і укладку.

