Відомі стилісти зібрали найвдаліші варіанти, які можна показати майстру вже під час наступного візиту. Детальніше розповідає 24 Канал із посиланням на AOL.
Які стрижки підійдуть жінкам за 60?
- Хвилястий боб
Є причина, чому багато жінок у старшому віці обирають довжину до підборіддя замість довгих пасм: так стрижка виглядає легше й краще балансує риси обличчя.
Коротша стрижка – це нехірургічний ліфтинг, який відвертає увагу від недоліків обличчя,
– каже Керрі Баттерворт, перукарка-фрілансерка з Нью-Йорку.
Гарний приклад – боб із хвилястими пасмами, як в американської акторки та моделі Джейн Фонди. Кучері м'яко обрамляють обличчя та візуально додають того самого ефекту "підтяжки".
Хвилястий боб / Фото з інстаграму Джейн Фонди
- Плавний андеркат
Перукарка Хелен Ріві, засновниця бренду Act+Acre, зазначає, що короткі й сміливі варіанти на кшталт зачіски британської кіноакторки Тільди Свінтон особливо пасують жінкам старшого віку.
Такий андеркат "збирає" силует: боки підкреслюють контури обличчя, а об'єм зверху додає пропорціям легкості та виразності.
Плавний андеркат / Фото з інстаграму Тільди Свінтон
- Асиметричний боб
Асиметрична стрижка на кшталт тієї, яку носить британська акторка, продюсерка та режисерка Гелен Міррен, – вдалий спосіб додати зачісці об'єму й динаміки, особливо якщо волосся тонке.
Асиметрія і глибокий бічний проділ надають волоссю об'єм і пишність, тоді як середній проділ привертає більше уваги до жирності,
– пояснює майстер-стиліст Джей Воспер.
Така форма підкреслить вилиці, які з віком можуть ставати помітнішими. Важливий нюанс – одразу скажіть перукарю, що не хочете надто різких і точних зрізів, адже графічна лінія зробить образ суворішим.
Асиметричний боб / Фото з інстаграму Гелен Міррен
До слова, Harper's Bazaar пише, що короткі боб-стрижки – це не лише класика, яка ніколи не виходить із моди, а й зачіска, що надає волоссю фактури та робить його візуально густішим.
Експерти відзначають, що правильно підібраний боб може "огранювати" обличчя, підкреслювати шию та вилиці, створюючи легкий, сучасний силует без зайвих зусиль. До того ж це спрощує догляд і укладку.
Інші поради для догляду за волоссям:
Хоча коротші стрижки часто називають найпрактичнішими для старших жінок, це не означає, що довге волосся – табу. Стилісти також пропонують зачіски як у Гайді Клум і Дженніфер Еністон.
Ба більше, зірки все частіше обирають свою природну сивину. Відомий стиліст Еміліо Урібе радить співпрацювати з професійним колористом, а також спеціальні засоби догляду.