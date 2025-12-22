Известные стилисты собрали самые удачные варианты, которые можно показать мастеру уже во время следующего визита. Подробнее рассказывает 24 Канал со ссылкой на AOL.

Какие стрижки подойдут женщинам за 60?

Волнистый боб

Есть причина, почему многие женщины в старшем возрасте выбирают длину до подбородка вместо длинных прядей: так стрижка выглядит легче и лучше балансирует черты лица.

Более короткая стрижка – это нехирургический лифтинг, который отвлекает внимание от недостатков лица,

– говорит Керри Баттерворт, парикмахер-фрилансер из Нью-Йорка.

Хороший пример – боб с волнистыми прядями, как у американской актрисы и модели Джейн Фонды. Кудри мягко обрамляют лицо и визуально добавляют того самого эффекта "подтяжки".



Волнистый боб / Фото из инстаграма Джейн Фонды

Плавный андеркат

Парикмахер Хелен Риви, основательница бренда Act+Acre, отмечает, что короткие и смелые варианты вроде прически британской киноактрисы Тильды Суинтон особенно подходят женщинам старшего возраста.

Такой андеркат "собирает" силуэт: бока подчеркивают контуры лица, а объем сверху добавляет пропорциям легкости и выразительности.



Плавный андеркат / Фото из инстаграма Тильды Суинтон

Асимметричный боб

Асимметричная стрижка вроде той, которую носит британская актриса, продюсер и режиссер Хелен Миррен, – удачный способ добавить прическе объема и динамики, особенно если волосы тонкие.

Асимметрия и глубокий боковой пробор придают волосам объем и пышность, тогда как средний пробор привлекает больше внимания к жирности,

– объясняет мастер-стилист Джей Воспер.

Такая форма подчеркнет скулы, которые с возрастом могут становиться заметнее. Важный нюанс – сразу скажите парикмахеру, что не хотите слишком резких и точных срезов, ведь графическая линия сделает образ более строгим.



Асимметричный боб / Фото из инстаграма Хелен Миррен

К слову, Harper's Bazaar пишет, что короткие боб-стрижки – это не только классика, которая никогда не выходит из моды, но и прическа, что придает волосам фактуру и делает их визуально гуще.

Эксперты отмечают, что правильно подобранный боб может "огранять" лицо, подчеркивать шею и скулы, создавая легкий, современный силуэт без лишних усилий. К тому же это упрощает уход и укладку.

