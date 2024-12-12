Больше никогда их не надевайте: антитрендовые куртки зимы, которые вышли из моды

Антитрендовые вещи способны испортить образ, поэтому от них лучше избавиться. Сезонную верхнюю одежду стоит менять каждые 2 года, поэтому от некоторых пуховиков и курток стоит отказываться, чтобы не выглядеть странно.

Определенные пуховики могли очень стильно выглядеть несколько лет назад, но уже сейчас выглядят архаично, пишет 24 Канал. Именно поэтому лучше пересмотреть антитренды, чтобы понять, что именно уже является неактуальным, а мы в этом вам поможем.

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Пуховик с мехом

Настоящий мех в любой верхней одежде зимы – это моветон, поэтому выбирать надо эко. Но даже несмотря на искусственный заменитель, советуем отказаться от курток с меховым воротником, капюшоном или любыми другими вставками на пуховике. Сейчас в моде базовые куртки в классических цветах без дополнительных меховых вставок.



Зимние куртки, которые вышли из моды / Фото Pinterest

Приталенные пуховики "гусеницы"

Комфорт и тепло зимой для нас являются первоочередными, однако от старомодных длинных пуховиков до или ниже колен надо отказаться. Сейчас такая верхняя одежда совсем неактуальна, выглядит старомодно и даже смешно.



Зимние куртки, которые вышли из моды / Фото Pinterest

Куртка с принтами

Не добавляйте в свой гардероб куртку с цветочным или геометрическим принтом. Можно выбрать анималистический вариант, но практичности в таком изделии будет мало, поэтому обходите все принтованные пуховики, поскольку их почти никто не носит.



Зимние куртки, которые вышли из моды / Фото Pinterest

Пуховик-платье

Этот устаревший фасон почти никто уже не носит, но даже до сих пор он может храниться в шкафах многих из нас. Не надо думать, что когда-то мода на это пуховик вернется. Такой вариант зимней верхней одежды был моден много лет назад и сейчас является абсолютно устаревшим.



Зимние куртки, которые вышли из моды / Фото Pinterest