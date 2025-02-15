Надо ли вам худеть: ответ даст даст ИМТ

ИМТ – индекс массы тела – важный показатель, который может указывать на риски, связанные с состоянием здоровья. В частности, из-за избыточного веса.

ИМТ, который находится в пределах нормы это положительный признак, свидетельствующий о низких рисках сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, пишет 24 Канал со ссылкой на Минздрав.

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Как рассчитать ИМТ

Чтобы рассчитать ИМТ, нужно разделить массу тела в килограммах на рост (в метрах). Например, человек весит 50 килограммов и имеет рост 165 сантиметров.

Соответственно: 50 мы делим на 1,65 и получаем 30. Это и есть наш показатель ИМТ.



Как понять есть ли у меня норма веса / Фото Pexels

Минздрав приводит такие показатели нормы:

ИМТ менее 18,5 – недостаточный вес 5 недостаточный вес;

18,5 – 24,9 – нормальная масса тела;

25 – 29,9 – присутствует лишний вес;

более 30 – есть признаки ожирения.

Обратите внимание! Указанные значения подходят только для взрослых.

Для детей и подростков, которые продолжают расти, невозможно определить определенные показатели ИМТ, соответствующие норме для всех возрастных групп и для обеих половых групп. Поэтому используются специальные таблицы, в которых нормальные пределы ИМТ указано для каждого возраста,

– отмечает Минздрав.



Как рассчитывается ИМТ / Фото Pexels

Именно по этим таблицам работают врачи.

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