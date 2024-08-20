Невозможно расслабиться: 5 дизайнерских ошибок, которые не дают отдохнуть дома

Дом должен быть местом, где можно расслабиться, отдохнуть и насладиться моментом. Однако так происходит не всегда и одной из причин могут быть ошибки в дизайне.

Каких пяти ошибок в дизайне, усложняющих отдых дома, стоит избегать, рассказываем далее.

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Неуместный свет

Одной из самых распространенных причин того, что дома становится менее спокойно и уютно, является неуместный свет.

Я очень внимательно отношусь к освещению. Оно не должно быть голубым и холодным. Это делает пространство стерильным и напряженным. Лучше отдавать предпочтение теплому свету, поскольку именно он помогает расслабиться,

– говорит дизайнер интерьера Грей Джойнер.

Она также советует использовать дома лампочки одной марки. Так будет формироваться равномерный уровень и оттенок освещения, что также создает уют.

Деликатный дизайн

Еще один фактор, который может помешать отдыху дома, – это большое количество хрупкого и деликатного дизайна. Если ваше сердце замирает каждый раз, когда кто-то проходит по шелковому ковру или садится на диван с бокалом вина, уровень беспокойства будет слишком высоким и не будет способствовать расслаблению.

Даже малейшие нюансы важны для отдыха / Фото Freepik

Несовершенный дизайн

По словам дизайнера интерьера Тейлор Фаррелл, если повесить что-то криво или неровно, например карнизы для штор, это может усложнить отдых дома. Поэтому, если нет уверенности в собственных способностях, лучше воспользоваться профессиональной помощью.

Плохой выбор краски

Домашній затишок складається з багатьох елементів. Квіти, оновлений ремонт чи декор – безперечно створюють атмосферу. Однак зробити оселю справді найзатишнішим місцем на планеті допоможе домашній одяг від Anabel Arto . Бренд пропонує великий асортимент, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тут кожна знайде ідеальне домашнє вбрання, що огортатиме комфортом.

Неправильно подобранный цвет стен может заставить вас чувствовать сожаление каждый раз, когда вы входите в комнату.

Не проверять цвета перед тем, как покрасить всю комнату, – это огромная ошибка. Даже если оттенок отлично смотрелся на фото, вам может не понравиться цвет в вашем собственном доме. Попробуйте несколько цветов в комнате, которую вы собираетесь покрасить, и побудьте с ними несколько дней, прежде чем выбрать нужный,

– советует Фаррелл.

Неудобная мебель

Хотя модная и современная мебель может быть идеальным выбором с эстетической точки зрения, она может быть не самым практичным решением.

Если вещи не позволяют по-настоящему отдохнуть, никогда не получится расслабиться, поэтому лучше над трендовыми выбирать мягкие, глубокие места для сидения, в которых хочется просто растаять.