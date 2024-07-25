Девушка сделала эффектный редизайн тумбы XX века: как она изменилась

Дизайнер Екатерина нашла в сети старую тумбу XX века. Советская мебель имела непревзойденную фактуру, а потому девушка решила приобрести ее и сделать редизайн.

Интересно, что дизайнер решила оставить старую фактуру. Однако советский дизайн она соединила с современными мотивами, что в комплексе создало невероятную тумбу.

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Как девушка сделала редизайн тумбы

Дизайнер решила оставить некоторые оригинальные детали, однако большинство частей тумбы заменила или перекрасила. Так, сначала девушка решила заменить ножки тумбы.

После этого начался сложный этап удаления старого лака и смолы. Когда поверхность была готова, дизайнер начала работать над новым внешним видом тумбы.

А дальше началось: уколы красоты, пилинги, масочки на основе шпаклевки и отбеливания,

– в шутку заметила дизайнер.

Следующим этапом девушка начала создавать рисунок на тумбе. Это была одна из самых трудных задач, ведь дизайнер решила нарисовать пальмовые листья.

Чтобы тумба имела эффектный вид, дизайнер решила заменить ножки на более округлые. Новая фурнитура добавила особого шика мебели.

Редизайн старой тумбы: смотрите видео

Всего на редизайн тумбы женщина потратила 2 недели. Ежедневно дизайнер возвращалась к кропотливой работе, чтобы в результате получить невероятную мебель.