Укр Рус
Lady Советы для Lady Секреты красоты Жизель Бюндхен: дело вовсе не в косметологах
20 июля, 18:34
2

Секреты красоты Жизель Бюндхен: дело вовсе не в косметологах

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Жизель Бюндхен придерживается здорового образа жизни.
  • Она тренируется 6 раз в неделю, занимаясь пилатесом, джиу-джитсу и другими активностями на открытом воздухе.

Жизель Бюндхен – супермодель, известная своей страстью к здоровому образу жизни. 20 июля ей исполняется 45 лет. Однако, глядя на женщину сейчас в это очень трудно поверить.

Именно Жизель Бюндхен можно смело назвать амбассадоркой здорового образа жизни. Режим, правильное питание и тренировки – это то, что сопровождает женщину все эти годы, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

Читайте также Не только под джинсы: с чем комбинировать футболку с принтом, чтобы выглядеть стильно

Как питается Жизель Бюндхен?

Жизель начинает каждое свое утро со стакана теплой воды с лимоном. Также в этот напиток она добавляет невероятно полезную кельтскую соль.

Рацион супермодели выглядит так:

  • на завтрак звезда обычно употребляет яйца и авокадо;
  • часто супермодель готовит смузи с добавлением миндальной пасты;
  • белый сахар Жизель заменяет медом и клиновым сиропом;
  • также вместо сладостей с сахаром модель ест финики;
  • в рационе Жизель много овощей и зелени;
  • звезда потребляет мало продуктов животного происхождения и совсем не ест моллюсков.

Обратите внимание! Обычно тарелка Жизель состоит на 80% из компонентов растительного происхождения и только 20% белка.

Как тренируется Жизель Бюндхен?

Жизель обожает заниматься именно пилатесом. Она говорит, что это занятие "о силе центра тела".

В общем модель тренируется 6 раз в неделю. Преимущественно она это делает на открытом воздухе. Стоит заметить, что звезда постоянно занимается не только пилатесом, а еще и джиу-джитсу.

Также часто Жизель можно заметить за такими активностями:

  • серфинг;
  • верховая езда;
  • плавание;
  • волейбол.

Интересно! Жизель придерживается строгого режима. Она встает в 5 и ложится спать в 10 часов вечера.