Секреты красоты Жизель Бюндхен: дело вовсе не в косметологах
- Жизель Бюндхен придерживается здорового образа жизни.
- Она тренируется 6 раз в неделю, занимаясь пилатесом, джиу-джитсу и другими активностями на открытом воздухе.
Жизель Бюндхен – супермодель, известная своей страстью к здоровому образу жизни. 20 июля ей исполняется 45 лет. Однако, глядя на женщину сейчас в это очень трудно поверить.
Именно Жизель Бюндхен можно смело назвать амбассадоркой здорового образа жизни. Режим, правильное питание и тренировки – это то, что сопровождает женщину все эти годы, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.
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Как питается Жизель Бюндхен?
Жизель начинает каждое свое утро со стакана теплой воды с лимоном. Также в этот напиток она добавляет невероятно полезную кельтскую соль.
Рацион супермодели выглядит так:
- на завтрак звезда обычно употребляет яйца и авокадо;
- часто супермодель готовит смузи с добавлением миндальной пасты;
- белый сахар Жизель заменяет медом и клиновым сиропом;
- также вместо сладостей с сахаром модель ест финики;
- в рационе Жизель много овощей и зелени;
- звезда потребляет мало продуктов животного происхождения и совсем не ест моллюсков.
Обратите внимание! Обычно тарелка Жизель состоит на 80% из компонентов растительного происхождения и только 20% белка.
Как тренируется Жизель Бюндхен?
Жизель обожает заниматься именно пилатесом. Она говорит, что это занятие "о силе центра тела".
В общем модель тренируется 6 раз в неделю. Преимущественно она это делает на открытом воздухе. Стоит заметить, что звезда постоянно занимается не только пилатесом, а еще и джиу-джитсу.
Также часто Жизель можно заметить за такими активностями:
- серфинг;
- верховая езда;
- плавание;
- волейбол.
Интересно! Жизель придерживается строгого режима. Она встает в 5 и ложится спать в 10 часов вечера.