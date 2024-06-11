Как выглядят натуральные пряди Рианны и почему она решилась на этот редкий шаг, рассказываем далее.
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Как выглядят натуральные волосы Рианны
Обычно Рианна появляется на публике с длинными черными или белокурыми волосами, которые на самом деле являются наращиванием или париком. Настоящая же прическа артистки выглядит совсем иначе.
Как оказалось, в реальности она имеет короткие, окрашенные в светлый цвет пряди с кудрявой структурой.
Настоящая прическа Рианны: смотрите фото
Волосы всегда были для меня очень личным – это способ самовыражения, творчества. Я чувствую, что это также было маркером моей эволюции и роста на протяжении многих лет,
– делилась певица в одном из своих недавних видео.
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