Как выглядят натуральные пряди Рианны и почему она решилась на этот редкий шаг, рассказываем далее.

К теме Вдохновленные знаменитостями: 5 идей коротких стрижек для лета

Как выглядят натуральные волосы Рианны

Обычно Рианна появляется на публике с длинными черными или белокурыми волосами, которые на самом деле являются наращиванием или париком. Настоящая же прическа артистки выглядит совсем иначе.

Как оказалось, в реальности она имеет короткие, окрашенные в светлый цвет пряди с кудрявой структурой.

Настоящая прическа Рианны: смотрите фото

Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto. Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу. Похвасталась же Рианна своими естественными кудрями, вероятно, не просто так. Сейчас артистка запускает линейку средств для ухода за волосами от своего косметического бренда и таким образом, скорей всего, привлекает к этому внимание.

Волосы всегда были для меня очень личным – это способ самовыражения, творчества. Я чувствую, что это также было маркером моей эволюции и роста на протяжении многих лет,

– делилась певица в одном из своих недавних видео.

Напомним, что сейчас в моду буквально врывается стрижка Рэйчел Грин из сериала "Друзья". Легендарная стрижка Дженнифер Энистон из 90-х с объемными слоями снова на пике популярности.