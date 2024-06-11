Як виглядають натуральні пасма Ріанна та чому вона наважилась на цей рідкісний крок, розповідаємо далі.
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Як виглядає натуральне волосся Ріанни
Зазвичай Ріанна з'являється на публіці з довгим чорним чи білявим волоссям, яке насправді є нарощенням чи перукою. Справжня ж зачіска артистки виглядає зовсім інакше.
Як виявилось, у реальності вона має короткі, пофарбовані у світлий колір пасма з кучерявою структурою.
Справжня зачіска Ріанни: дивіться фото
Похизувалася ж Ріанна своїми природними кучерями, ймовірно, не просто так. Зараз артистка запускає лінійку засобів для догляду за волоссям від свого косметичного бренду і таким чином, скоріше за все, привертає до цього увагу.
Волосся завжди було для мене дуже особистим – це спосіб самовираження, творчості. Я відчуваю, що це також було маркером моєї еволюції та зростання протягом багатьох років,
– ділилась співачка в одному зі своїх нещодавніх відео.
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