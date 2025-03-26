Рози Хантингтон-Уайтли в самой модной юбке весны: как она выглядит

Британская модель Рози Хантингтон-Уайтли похвасталась в сети стильным образом. Блондинка продемонстрировала на себе стильную юбку, которая отличается от всех, которые мы знаем.

Известная инфлюенсерка постоянно поражает сеть интересными образами, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Рози Хантинтон-Уайтли. Модель является иконой стиля, поэтому ее образами вдохновляются миллионы женщин со всего мира.

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Красавица обожает базовый образ и классические цвета, поэтому часто демонстрирует на себе привычные вещи, которые можно легко повторить. На этот раз она примерила юбку, которая способна стать главной изюминкой в образе.

Красивый образ Рози Хантингтон-Уайтли

Знаменитость решила показать на собственном примере, как удачно совместить черный лонгслив с юбкой так, чтобы это не выглядело скучно. Рози надела гольф из тонкой ткани и довершила его юбкой с корсетным поясом и складками-фаудами,

Этот фасон был вдохновлен викторианской модой и готическим стилем, поскольку акцентирует на талии и придает аутфиту драматического объема.

К слову! Блондинкам следует избегать нюдовых, неоновых и ярко-оранжевых оттенков из-за их неудачного сочетания со светлым цветом волос. Какие цвета им больше всего подходят – читайте в нашей статье.

Разнообразить look Рози решила благодаря изысканным серьгам в винтажном стиле и объемным золотым браслетом. Волосы модель зачесала в пучок и дополнила образ черной сумкой и привычным для себя минималистичным макияжем, который подчеркивал ее красоту.



Модный образ Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма модели



Роскошный образ Рози Хантингтон-Уайтли / Фото из инстаграма модели

Манекенщица является страстной поклонницей классического наряда в нейтральных цветах, поэтому на собственном примере показала, как можно стилизовать черный верх и низ. Вместо этой юбки можно подобрать для себя кожаный низ или шелковую юбку в длине макси.

Рози обожает практичные и комфортные вещи, поэтому в ее инстаграме можно найти множество вариантов с образами для вдохновения.