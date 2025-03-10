5 рубашек, которые можно носить всю весну: они безупречны
Классические вещи должны составлять основу любого гардероба, а тренды существуют для того, чтобы разбавить однообразие и обновить стиль. Именно поэтому белые футболки, черные брюки, синие джинсы или классический блейзер никогда не будут лишними, а рубашка только завершит аутфит.
Универсальные и практичные рубашки – это одни из немногих вещей, которые мы можем носить каждый год, впрочем особенно популярными они становятся именно в весенний сезон, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal.
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Трендовые рубашки на 2025 год
К самым актуальным моделям можно отнести белую рубашку, универсальную модель в полоски и клетчатый принт. Далее расскажем о 5 рубашках, которые стоит добавить в свой гардероб.
Белая рубашка
Эта рубашка уже десятилетиями занимает почетное место в мире моды. Выбирайте в этом сезоне классический силуэт, который сможет дополнить юбку-карандаш или голубые джинсы.
Полоски
Красивые полоски в сине-белом цвете на рубашках – это тоже классика, поэтому с таким изделием вы никогда не ошибетесь. Впрочем, в ближайшие месяцы стоит выбирать полосы розового, желтого или зеленого цвета.
Клетчатая
Принт в клетку был одним из ведущих узоров весны, поэтому стоит снова обращать внимание на рубашку в клетку, которая в очередной раз появляется на модных радарах. Лучше всего рубашка в клетку выглядит в сочетании с джинсами.
Шелковая рубашка
Такая рубашка была в последний раз популярной в конце 90-х – в начале 2000-х, но теперь снова возвращается в моду. Тренд на шелковую рубашку почти три десятилетия назад предложил Том Форд, когда хотел подчеркнуть сексуальную привлекательность и добавить в образ немного чувственности. Эксперты рекомендуют выбирать рубашку коричневого, черного, оливкового оттенка.
Джинсовая рубашка
Модный подиум в этом году покорил тренд на двойной деним. Красивая джинсовая рубашка идеально сочетается с джинсами того же оттенка, создав в паре монохромный аутфит.