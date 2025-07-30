Вьетнамки на плоском ходу и каблуке в этом году завоевали особое внимание модных девушек. Теперь эта обувь стала популярнее сандалий, балеток и шлепанцев. В жаркую пору вьетнамки действительно идеально подходят к любому наряду, поэтому предлагаем узнать лучшие стилизации.

Уже несколько лет подряд без вьетнамок не обходится ни один летний сезон, пишет 24 Канал. Девушки любят эту обувь, потому что ее легко совместить с разнообразным нарядом, который есть в гардеробе.

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С чем носить вьетнамки летом?

Вьетнамки на плоском ходу подходят для отдыха у бассейна или на пляже. Они удобные, легкие и хорошо комбинируются с купальниками, парео, льняными костюмами и платьями из сетки.

Для дневных прогулок или вечерних выходов стоит выбирать вьетнамки на каблуках. Такая обувь прекрасно смотрится с короткими платьями, бермудами, джинсами, брючными костюмами, или трендовыми брюками Аладдинами. Вариантов для модных экспериментов есть бесчисленное количество.

В нашей подборке подобраны лучшие варианты с вьетнамками, впрочем еще больше модных образов можно найти на страницах fashion-инфлюенсеров, которые показывают лучшие летние образы с интересными элементами гардероба.

Вьетнамки с белыми брюками

Вьетнамки с бермудами

Вьетнамки с Алладинами

К примеру, летние вьетнамки хорошо стилизуются с соломенной сумкой, панамой и плетеной шляпой. Кроме легких и расслабленных образов, обувь вполне может подойти для важных событий. Стилизуйте обувь с шелковыми платьями в длине миди, атласными костюмами и нежными платьями в стиле babydoll.

Вьетнамки с платьем макси

Вьетнамки с черными брюками

Вьетнамки с платьем мини

Большинство девушек делают ставку на черные вьетнамки, однако коричневые или молочные варианты также выглядят достаточно стильно и красиво.